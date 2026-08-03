Redacción ElDesmarque Madrid, 03 AGO 2026 - 13:11h.

El equipo catalán ha sumado ya varios jugadores que irán directos al once ideal

Monchi ya plasma el modelo de fichajes de su Sevilla en el Espanyol: "Se convirtieron en mediáticos"

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El RCD Espanyol prepara la temporada 26/27 con la intención de recuperar las sensaciones de la primera vuelta del año pasado. A menos de dos semanas de la primera jornada de LALIGA EA Sports en la que el conjunto catalán se enfrentará a al Levante el sábado 16 de agosto a las 19:00h (horario peninsular), el tablero de ajedrez de Manolo González cuenta con nuevos peones y aún podría sufrir modificaciones sustanciales. A la dirección deportiva perica le interesan dos nombres que podrían alterar el esquema inicial: Igor Julio, central del Brighton, y Bryan Zaragoza. El extremo sigue perteneciendo al Bayern de Múnich, pero busca redimirse en España tras su paso por Osasuna y Celta, además de una última cesión sin demasiado brillo en la Roma.

A la espera de que cuajen esas operaciones, el cuerpo técnico blanquiazul perfila una alineación reconocible. Bajo palos, la veteranía de Marko Dmitrovic, que es fijo en para Manolo. Por delante, una línea de cuatro defensas. El lateral derecho es para Omar El Hilali, mientras que el flanco izquierdo quedará bajo la responsabilidad de un nuevo fichaje, el neerlandés Quilindschy Hartman. En el eje de la zaga, el liderazgo indiscutible de Leandro Cabrera, que encontrará como acompañante a Clemens Riedel, a menos que la llegada de Igor Julio rompa esa dupla.

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En la sala de máquinas, Manolo maneja varias alternativas. Urko González apunta a ser el ancla y termómetro del equipo. A su lado, la creatividad y la llegada recaerán en Edu Expósito, aunque la irrupción del joven Gabriel Moscardo amenaza con arrebatarle la titularidad. Para completar la medular, el cuerpo técnico tendrá que decidir entre Pol Lozano o Pere Milla, aunque este último formaría parte de los atacantes.

La mediapunta será para una de las estrellas del Castellón durante la temporada pasada y que ha llegado en este mercado de fichajes: Álex Calatrava y en la banda derecha será para Tyrhys Dolan o Jofre Carreras. El encargado de perforar las mallas rivales en la punta de lanza saldrá de uno entre Roberto Fernández y Kike García, una pelea por el puesto de nueve titular que persiste desde la campaña pasada.

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El once ideal del Espanyol para la temporada 26/27

XI de Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Clemens Riedel, Leandro Cabrera, Quilindschy Hartman; Edu Expósito / Gabriel Moscardo, Urko González, Pere Milla / Pol Lozano, Álex Calatrava, Tyrhys Dolan / Jofre Carreras; Roberto Fernández / Kike García