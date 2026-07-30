Pepe Jiménez Sevilla, 30 JUL 2026 - 14:34h.

El azul aparece como color 'nuevo'

La segunda equipación del Betis 26/27 como homenaje a la Semana Santa y Sandra Peña

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El Real Betis, a través de sus medios oficiales, ha anunciado este jueves la que será su tercera equipación para la temporada 2026/27. El conjunto verdiblanco, que presentó hace pocos días su segunda indumentaria, sorprende con esta nueva edición que estrenará ante el Almería.

La equipación, que ha sido cebada con mensajes en redes sociales, uno de ellos ironizando con uno de los negocios más repetidos en las últimas semanas, mezcla el verde y el azul en perfecta sintonía para crear una camiseta que, de primeras, ha gustado mucho al público.

Así ha presentado el Betis su nueva camiseta:

"Real Betis y hummel presentan la tercera equipación para la temporada 2026/27. La nueva indumentaria incorpora un patrón de franjas verticales en dos tonalidades, el azul eléctrico y el negro, colores habituales en las equipaciones alternativas del Club, rematado con un acabado gráfico de efecto brochazo.

Este recurso visual aporta profundidad y dinamismo al conjunto, reinterpretando de forma innovadora el característico patrón de barras asociado a la identidad del Real Betis Balompié. El diseño se despliega de forma completa en la espalda de la camiseta.

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La prenda está confeccionada con un tejido técnico estructurado de alto rendimiento. La tecnología TechPro mejora las prestaciones de la camiseta, proporcionando una mayor transpirabilidad, confort y rendimiento durante la práctica deportiva. Los detalles en verde flúor generan un contraste de alta visibilidad que realza los diferentes elementos gráficos y refuerza la identidad visual del conjunto, presente también en el escudo del Club, bordado en contraste flúor y negro.

Tanto el logotipo de hummel como el escudo se presentan mediante bordados de alta definición, ofreciendo un acabado premium con una excelente resistencia al desgaste. Esta combinación de materiales técnicos, acabados de calidad y detalles bordados aporta una estética cuidada y un valor añadido tanto a nivel funcional como visual. En el interior del cuello figura el mensaje 'Siempre estuve a tu lado', frase icónica de uno de los cánticos habituales de la afición bética.

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La equipación se completa con un pantalón negro con chevrones en verde flúor y medias azules con la doble B también en verde flúor y parte superior en negro. La prenda ya está disponible en las tiendas físicas y en la tienda online del Real Betis Balompié .

El primer equipo la estrenará en el partido amistoso de este sábado 1 de agosto ante la UD Almería a las 20:00 horas en el Estadio Ciudad de La Línea".