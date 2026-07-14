Pepe Jiménez Sevilla, 14 JUL 2026 - 11:32h.

El director deportivo agradece a su equipo el trabajo realizado

El Betis renueva a Manu Fajardo hasta 2030

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El Betis, a través de sus medios oficiales, ha anunciado este martes la renovación hasta 2030 -misma temporada que Morante- de Manu Fajardo, director deportivo verdiblanco. La entidad bética premia a su líder en el mercado de fichajes con un nuevo contrato tras conseguir que el equipo vuelva a la Champions League muchos años después.

"El Real Betis Balompié y Manu Fajardo han alcanzado un acuerdo para ampliar la vinculación del director deportivo de Fútbol Profesional hasta el 30 de junio de 2030. Con esta renovación, la entidad reafirma su confianza en el modelo de trabajo que lidera Fajardo, incorporado al Club como secretario técnico en el verano de 2023 y nombrado director deportivo en febrero de 2024.

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Desde su llegada, Manu Fajardo ha encabezado la gestión deportiva del primer equipo y la planificación de la plantilla, combinando la búsqueda de la máxima competitividad con una visión estratégica a medio y largo plazo orientada a consolidar un modelo de crecimiento sostenible. En este periodo, el Club ha conseguido objetivos deportivos importantes como la disputa de la final de la Conference League en 2025 o la reciente clasificación para la Champions League.

Bajo su dirección, el área deportiva ha desarrollado una metodología basada en el análisis exhaustivo del mercado, la anticipación, la capacidad de negociación y la identificación de perfiles que respondan tanto a las necesidades deportivas como a la realidad económica del Real Betis", escribía la entidad verdiblanca en un extenso comunicado publicado este martes.

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En este sentido, Manu Fajardo ha asegurado ante los medios oficiales que "estoy muy feliz, ilusionado y responsabilizado. También muy agradecido al presidente, vicepresidente, CEO, consejo de administración, y por supuesto a todo mi equipo de trabajo, a todos los jugadores que han formado parte del Real Betis en estos últimos tres años y a todos los trabajadores Club, porque trabajando en equipo hemos sido capaces de conseguir hitos muy importantes para la Entidad".

"Se presenta un año muy ilusionante, vamos a volver a disfrutar de la Champions todos juntos, en familia, junto a nuestra afición, pero también estoy concienciado de que hay que seguir trabajando y dando el 200% en el día a día para que el Real Betis siempre esté a la altura de su afición".

Ángel Haro, satisfecho con Manu Fajardo

Igualmente, Ángel Haro, presidente de la entidad, catalogó al director deportivo como "bético y trabajador infatigable", añadiendo que "no solo es buen profesional, sino que además siente los colores. Estamos encantados de estar con Manu, al menos hasta 2030, pero seguramente serán muchos más años".