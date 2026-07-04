Joaquín Anduro 04 JUL 2026 - 16:06h.

El Sevilla ha echado a andar este sábado con las pruebas médicas

Del Nido Carrasco y Pepe Castro se quedan 'solos'

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El Sevilla 26/27 ha echado a andar este sábado con las pruebas médicas a los futbolistas de la plantilla que dirigirá Luis García Plaza por primera vez desde el inicio de la campaña, entre los que se encuentran los fichajes ya anunciados como Juan Iglesias o Jon Guridi, que han conocido a los que serán sus nuevos compañeros. Las dificultades económicas y la compra frustrada por parte del grupo inversor con Sergio Ramos a la cabeza conllevan que poco haya cambiado con respecto a las dos últimas temporadas, lo que se refleja en mayor resignación que ilusión entre los aficionados sevillistas que, en el vídeo de la parte superior de la noticia, han hablado para ElDesmarque.