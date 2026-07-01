Tito González Sevilla, 01 JUL 2026 - 14:25h.

El catedrático Alberto del Campo Tejedor cuenta la historia de ambos clubes en sus libros

Argumentos a favor y en contra de un Sevilla FC de 1890 según Del Campo

Compartir







Son cientos, miles incluso, de historias las que se han contado sobre la rivalidad entre Sevilla y Betis, pero hay otras tantas que hablan de hermanamientos, de ayuda e incluso, hace muchos años, de fusión. El catedrático de Antropología Social en la Universidad Pablo de Olavide Alberto del Campo Tejedor, autor de los libros "Historia del Sevilla Fútbol Club" e "Historia del Real Betis Balompié", nos cuenta en ElDesmarque una de ellas... y nos desmiente algún mito.

Del Campo Tejedor nos atiende apenas unos días después del estreno de su libro y nos abre la puerta, de par en par, sobre la historia de ambas entidades. Dedica mucho tiempo a explicar la polémica alrededor del 1890 sevillista, pero también lo hace alrededor de los orígenes del Betis. "Otra de las mentiras que se ha dicho es que el Betis FC se funda a raíz de una excesión y aquí se comprueba que es radicalmente falso".

"Primero se funda el Sevilla Fútbol Club, después el Sevilla Balompié y después el Betis Fútbol Club. Ninguno de los tres son populares, los tres pertenecen a la oligarquía, a la élite", nos desvela ante el mito de aquel equipo surgido de clases menores.

El día que Sevilla FC y Betis FC se fusionaron

Esa élite fue abriéndole las puertas a las clases menores y es que se empezó a vivir un fútbol diferente, un fútbol de méritos... y de necesidades. Porque según nos cuenta Del Campo Tejedor, Sevilla FC y Betis FC se fusionaron ante las necesidades sevillistas... pero eso no gustó a los béticos.

"Se fusionan hasta el punto de que cuando el Sevilla Fútbol Club pasa por dificultades, pasa por un año entero que no juega, los sevillistas juegan en el Betis, se visten la camiseta del Betis y acaban fusionándose Sevilla Fútbol Club con Betis Fútbol Club, aunque finalmente los béticos se rebelan y refundan de nuevo el Betis", comenta antes de añadir que "el Sevilla y el Betis están siempre hermanados. Hay jugadores que están casados, son cuñados, son amigos, son vecinos..".