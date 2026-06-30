Siguen las terribles colas del hambre en Mestalla a la sombra de festivales de comida o del turismo

El Banco de Alimentos de Valencia fue en 2025 el segundo que más alimentos repartió en Europa: 13 millones de kilos

Miles de valencianos siguen colapsando Mestalla: oleada de solidaridad por la DANA

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ValenciaEl camp de Mestalla, que vive este año su último de vida útil, ha acogido este martes el acto de la campaña solidaria ‘Ningún hogar sin alimentos’, impulsada por la Fundación ‘la Caixa’ y CaixaBank en colaboración con la Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL), con el objetivo de visibilizar esta iniciativa y promover la participación ciudadana para ayudar a las personas y familias que más lo necesitan. Y, razón de ser no le falta porque este tipo de acciones sirven al menos para dar respuesta a necesidades básicas, como la alimentación, y contribuir a mejorar la calidad de vida de miles de personas. En España, cerca de 13 millones de personas se encuentran en riesgo de pobreza, lo que dificulta el acceso a una alimentación adecuada. Mestalla, gracias al Valencia, ha sido y es un centro neurálgico para la sociedad valenciana y los más necesitados.

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El hambre en una sociedad del primer mundo como la española es difícilmente visible, pero no hace falta más que fijarse un poco. Tras los luminosos carteles de la exitosa Champions Burger (que el día 1 de julio empieza una nueva edición) y entre los muros del vetusto estadio, miles de familias se resguardan del sol mientras esperan pacientes su turno para recoger comida y productos de primera necesidad. Cada quince días, miles de residentes en Valencia, acuden los martes y los jueves para recibir alimentos gracias a la campaña del Banco de alimentos.

Los datos de la necesida son apabullantes: Mestalla, desde la pandemia, pasando por la DANA y siguiendo en la actualidad, ha contribuido a que el Banco de Valencia sea el segundo de Europa con más alimentos repartidos el año pasado: 13 millones de kilos.

Si uno pasea por la Avenida de Aragón como hacen miles de turistas, ve los preparativos para la Champions, alucina con los carteles históricos de Mestalla pero difícilmente puede imaginarse que, en las entrañas del campo, quien marca el ritmo son los voluntarios que llevan a cabo la campaña ‘Ningún hogar sin alimentos’, que inició su séptima edición el pasado 9 de junio, tiene como objetivo recaudar fondos para garantizar una alimentación digna a las personas atendidas por los Bancos de Alimentos de toda España.

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Los datos

Desde su puesta en marcha en 2020, la iniciativa ha recaudado más de 13 millones de euros y ha permitido distribuir más de 12.500 toneladas de alimentos básicos. Solo en 2025, la campaña alcanzó una recaudación cercana a los 2,1 millones de euros, lo que permitió distribuir el equivalente a cerca de 1.400 toneladas de alimentos, mientras que en la Comunitat Valenciana se superaron los 145.000 euros.

Y la ayuda del Valencia CF ha sido inestimable desde que, a raíz de la pandemia de 2020 dejó sus instalaciones como centro neurálgico para la sociedad.

la iniciativa del Banco de alimentos que cuenta también con la colaboración de la Caixa y de su fundación para ayudar a miles de familias, 130.000 en concreto para sobrellevar la situación de pobreza y necesidad que viven en la actualidad.

Si después de leer y ver este reportaje alguien quiere colaborar: la campaña ‘Ningún hogar sin alimentos’ continúa activa y abierta a la participación de toda la sociedad. Las personas interesadas pueden realizar sus aportaciones a través de su web www.ningunhogarsinalimentos.org; por Bizum al número 38014 o a través de las y canales digitales de CaixaBank