Redacción Valencia 11 JUN 2026 - 13:02h.

Sin música para preservar el descanso de los vecinos

Mestalla, de Champions y de récord: el estadio con más asistencia de LALIGA

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ValenciaThe Champions Burger vuelve al estadio de Mestalla, que ha comenzado ya su última temporada con la campaña de abonos para la 2026-27. Regresa convertido en el mayor festival de hamburguesas gourmet de Europa. El evento gastronómico regresa al estadio del Valencia CF con las novedades de su ruta The Big Game, una puesta en escena completamente diferente y una propuesta de entretenimiento para toda la familiaescena completamente diferente y una propuesta de entretenimiento para toda la familia.

Las fechas, horas y precios

Desde hoy 11 de junio (19 horas) y hasta el 29 de junio, The Champions Burger buscará la “Mejor hamburguesa de España” en un ambiente de competición inspirado en los grandes partidos de la NFL, la liga profesional de fútbol americano, donde todos los visitantes podrán probar las mejores burgers mientras disfrutan de una experiencia única en un ambiente diseñado para todos los públicos.

Con entrada gratuita, el público de Valencia tendrá la última palabra.

La apertura de puertas al público se producirá este jueves 11 de junio a las 19:00 horas y, hasta el 29 de junio, el evento se celebrará en el siguiente horario:

De lunes a jueves: de 18:00 a 00:00 horas.

De viernes a domingo: de 12:00 a 00:00 horas.

Cómo cambiará Mestalla: sin música

El estadio se transformará en una auténtica sede deportiva, donde los valencianos podrán probar las últimas innovaciones en hamburguesas mientras disfrutan de la experiencia. A The Champions Burger, el público viene a comer y a vivir la competición. José Morales, uno de los tres fundadores: “Para nosotros es un orgullo que la ciudad haya hecho suyo el evento y acudan familias enteras a disfrutar de la experiencia, en un ambiente tranquilo y pensado para todos”.

En esta edición de The Champions Burger no habrá música, una medida tomada por la organización del evento para preservar el descanso de los vecinos, garantizando la convivencia durante la celebración en un entorno tranquilo y respetuoso fuera del estadio.

Participantes: 23 restaurantes

23 de los restaurantes más en forma del país llegarán a Valencia subidos a sus food trucks, con muchas ganas de mostrar su nivel. Y en cada jornada, los chefs pelearán por avanzar posiciones con técnica y creatividad para convertir su elaboración en la burger ganadora.

Nolitos, Moflete, Cheeks, Godeo, Street Food, Gottan, Vicbtors, Vacarnal, Dak, Tokio, Tarantin, Circo, Muralla, Ardemos, Está Rico, Briochef, Baool, Algo Diferente, Marlons, Rico, Ficus, The President, Bandidos, Carnivale. Y aquí puedes seguir su carta.

Los valencianos deciden

Con entrada gratuita, el público de Valencia tendrá la última palabra. Tras probar las burgers, llegará el momento de votar y mover el marcador. Solo hay que escanear el código QR del ticket de compra y valorar cada receta según el pan, la carne, la mezcla de ingredientes, la presentación y la originalidad. Las tres más votadas subirán al podio de Valencia. Al final de la gira, solo una ganará el título de “Mejor hamburguesa de España”.

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