Ferland Mendy, a juicio por el ataque de su perro a un menor

Juan Pérez 30 JUN 2026 - 12:33h.

Ninguno de los animales del francés tenía chip, y tampoco estaba vacunado de la rabia

El umbral de los 60 millones para vender a Camavinga

Compartir







El jugador del Real Madrid, Ferland Mendy, se ve envuelto en un juicio oral tras un año muy complicado en lo deportivo, todo por un presunto delito de lesiones debido a las mordeduras de uno de sus perros tanto a un menor de 17 años como a otros dos canes. La acusación particular reclama seis meses de cárcel junto a una multa de 22.500 euros mientras que la resolución a la espera de la vista sigue sin fecha.

El comportamiento de uno de los cuatro perros de Mendy, de raza kangal turco, es el motivo de disputa de un acto que la Fiscalía narra tras las heridas de un menor y de dos canes. Según el relato, el compañero animal del defensa del Real Madrid mordió primero a un perro que paseaba junto a su propietaria, hasta tal punto de que la gravedad del ataque obligó a la dueña a sacrificarlo tras recibir asistencia veterinaria.

En ese instante un joven de 17 años, que veía la situación junto a su perro, intentó mediar para ayudar y sufrió una mordedura en la pierna izquierda, cuatro lesiones cicatriciales en el gemelo izquierdo que precisaron tratamiento médico-quirúrgico. Además su propio animal se llevó otras tantas mordidas en cuello y pecho por las que tuvo que ser intervenido.

Todo esto se suma a la confirmación del Ministerio Público de que los cuatro perros de Mendy no tenían microchip identificativo, ni seguro obligatorio de responsabilidad civil. Y tampoco habían sido vacunados de la rabia. Con todo ello la Fiscalía ha solicitado una multa de 1.200 euros para el futbolista así como el pago de 5.700 euros de indemnización por los daños físicos del menor, así como por la atención veterinaria.

La resolución ahora conocida se dictó en enero de 2026 y deja el procedimiento a un Juzgado de lo Penal de Madrid para celebrar la vista y dictar sentencia en un juicio que por ahora no tiene fecha exacta.