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Pep Claramunt se hace eterno en Puçol: el primer capitán valenciano de la Roja

Pep Claramunt ya tiene un mural en su pueblo
Pep Claramunt ya tiene su mural en Puçol. Valencia CF
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ValenciaUbicado en el Campo de fútbol Pepe Claramunt, en Puçol, se erige majestuoso el mural de la Ruta de Arte Urbano VCF dedicado a la leyenda del Valencia CF en el marco del '2026 Any Claramunt'. Este fin de semana se celebró la inauguración oficial de la obra, autoría de Dridali, con Pepe Claramunt rodeado de su gente y en su tierra (10/07/1946, Puçol; hijo predilecto desde 1999; y, en febrero de 2026, Premio honorífico por su trayectoria). El evento fue un reconocimiento a su huella como persona y un homenaje a su grandeza como futbolista del Valencia CF.

El mural de Pep Claramunt
El mural de Pep Claramunt. Valencia CF
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Claramunt, leyenda del Valencia CF e internacional

Valencianocapitáninternacional, titular indiscutible y uno de los mejores centrocampistas del equipo de Mestalla y del fútbol nacional e internacional. Vistió durante doce temporadas la camiseta valencianista con la que compitió en casi 450 partidos y en los que marcó 90 goles, además de conquistar la Copa de 1967 y la Liga de 1970-71.

A nivel internacional, debutó con tan solo 22 años en la selección española absoluta y tal fue su nivel que llegó a ser el primer capitán valenciano con ‘La Roja’. Disputó 23 encuentros y marcó 4 goles.

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El acto contó con la participación de AriasForment Guillot, también leyendas del Club, y de Inma Ibáñez, directora de la Fundació VCF, y de Paz Carceller, alcaldesa de Puçol.

El mural se suma a otras muchas iniciativas, en el contexto del '2026·Any Claramunt', que han puesto en marcha la Fundació VCF, el Ajuntament de Puçol y la Diputació de València, como el la edición del cuento para el público infantil y juvenil y el saque de honor que Pepe Claramunt realizó en el Valencia CF-Club Atlético de Madrid del 2 de mayo de 2026, partido 1.500 en Primera División del Valencia CF en el Camp de Mestalla.

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Mural de Pep Claramunt
Mural de Pep Claramunt. Valencia CF

Los 28 murales del Valencia CF

El mural de Claramunt es el 28º que inaugura la Fundación del Valencia CF en toda la Comunidad. Antes que él otros grandes como Puchades, Ricardo Arias, Paredes, Carboni, Piojo López, Mendieta, Manolo Mestre, José Luis Gayà, Cerveró, Baraja, Vicente, Mista o el presidente Luis Casanova han tenido su homenaje. La actual es la cuarta edición y este año han sido pintados en las localidades valencianas de: Alaquàs (Davidgraff), Albal (Nacho Mawe), Aldaia (Dannyelsen y Very Art), Alfafar (Lluïsa Penella iPons), Algemesí (Gemalpu), Beniparrell (Víctor Puchalski), Catarroja (Alicia Sucri), Chiva (Manuel Moreno), La Torre (La Nena Wapa), Llocnou de la Corona (Antonio Furio Artista), Massanassa (Paloma Lapalo), Paiporta (Roseta y TMX), Picanya (Xemayo y Sink), Sedaví (Javi Home), Utiel (Tamoji) y Benetússer (Felipe Pantone).

Con anterioridad, las 11 poblaciones que también albergan obras con motivo de la I, II y III Rutas, murales vinculados al Valencia CF, su historia, sus protagonistas, sus logros y su capacidad vertebradora en Valencia, área metropolitana y provincia, son: Cullera (Xemayo, Nacho Mawe y Bogosink), Riba-roja de Túria (Yeko) y Sueca (Moreno) (I Ruta); Adzeneta d'Albaida (Xemayo y Sink), Alfafar (Moreno), Gandia (Yeko) y Oliva (Mawe y Paucda) (II Ruta); y Beniatjar (Moreno y Yeko, Sink y Xemayo y Mawe y Pauceda) , Gavarda (Dridali), Montroi (Sucri y Furyo) y Tavernes de la Valldigna (Keoni VGN) (III Ruta).

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