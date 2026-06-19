Basilio García Sevilla, 19 JUN 2026 - 10:40h.

Ampliación de capital, paso al lado del consejo, protección del legado...

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¿Y ahora qué? Es la pregunta que se hacen muchos de los miles de sevillistas que este jueves tomaron las calles de la ciudad para decirle a los actuales gestores del Sevilla FC que se marchen. Hoy mejor que mañana. Pero el club de sus amores no deja de ser una sociedad anónima deportiva que se rige por el capital y, por tanto, no tiene por qué ‘escuchar’ a sus aficionados.

Ya a 19 de junio, con la resaca emocional de volver a ver a un montón de sevillistas -cerca de 40.000 según la organización, 8.000 en palabras de la Policía- tirarse a la calle para salvar a su club una vez más, toca recapitular y hacer examen. Una vez llegados a la Puerta de Jerez, los convocantes leyeron un manifiesto en el que dejaron muy claras cuáles eran sus peticiones para que el Sevilla volviera a ser el equipo que asombró Europa no hace tantos años.

El objetivo prioritario era “salvar al Sevilla FC de la ruinosa situación social, institucional, deportiva y económica en la que nos tienen inmersos los actuales dirigentes del club quienes, si tiene vergüenza y sevillismo, deben dimitir y cesar en sus cargos”, leía Miguel Ángel Moreno, periodista y extrabajador de los medios de comunicación del club, en el manifiesto que se expresó en la céntrica plaza que concita a todos los sevillistas en los días más grandes.

ElDesmarque desgrana los cinco puntos fundamentales del manifiesto

Paso al lado del consejo

Accionistas Unidos, Biris Norte y la Federación de Peñas piden en primera instancia que los que dirigen el club den “un paso al lado”, dejando la sociedad en manos de “profesionales”, “gestores deportivos y empresariales cualificados y eficaces” y “sevillistas” que sean capaces de volver a hacer un proyecto viable y ganador.

Nuevo consejo de consenso

Se solicita la apertura de un nuevo ciclo, con un nuevo consejo de consenso entre sevillistas, capaz de sacar a la sociedad de la parálisis actual y aleje el fantasma del descenso a LALIGA HYPERMOTION. El cuidado al socio, el abonado y la cantera sería clave.

Una ampliación de capital y voz al sevillismo

Piden los organizadores de la manifestación que se de “la palabra al sevillismo”, que se ha ganado con creces que se le escuche. Para ello, proponen una ampliación de capital con la renuncia de los grandes capitales al derecho de suscripción preferente. Están seguros de que el sevillismo responderá, como hizo en 1997. Para ello, piden la convocatoria inmediata de una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Protección del legado

El sevillismo representado en esta manifestación tiene clara una cosa, que las acciones se podrán vender y los accionistas podrán enriquecerse, en su derecho están, pero el legado de 136 años del Sevilla FC no les pertenece. La afición no está en venta, y tratará de impedir que, quién venga, se lucre con el patrimonio inmobiliario del club, desde el estadio Ramón Sánchez-Pizjuán -sufragado por el sevillismo- hasta la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios.