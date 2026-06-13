David Torres 13 JUN 2026 - 11:11h.

Hugo Duro, Ramazani, Beltrán, Javi Guerra o Diego López, los mejores

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La temporada 2025/26 del Valencia CF fue una auténtica montaña rusa. El conjunto de Carlos Corberán pasó buena parte del curso peleando por escapar de la zona baja de la clasificación y no certificó matemáticamente la permanencia hasta la jornada 37. Sin embargo, la espectacular reacción del equipo en el tramo final le permitió llegar a la última fecha del campeonato con una remota opción de clasificarse para competición europea, un escenario inimaginable meses atrás. Entre sufrimiento, remontadas y momentos de brillantez, los valencianistas también dejaron una colección de goles para el recuerdo.

LaLiga ha recopilado los diez mejores tantos del Valencia CF durante el curso en un vídeo que resume a la perfección el talento que mostró el equipo pese a su irregularidad. Acciones individuales, disparos imposibles y definiciones de muchos quilates forman parte de una selección en la que aparecen nombres como Diego López, Hugo Duro, Gayà, Danjuma, Javi Guerra, Beltrán o Ramazani. Una muestra de calidad que ayudó a los de Corberán a mantenerse con vida hasta el último suspiro del campeonato.

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Los tres mejores goles de la temporada

1. Hugo Duro vs Levante UD (21 de noviembre de 2025)

El mejor gol de la temporada para LaLiga fue el firmado por Hugo Duro en el derbi disputado en Mestalla ante el Levante. Una acción de enorme calidad técnica que acabó convirtiéndose en el único tanto del encuentro y que dio tres puntos de oro al Valencia. Su chilena, para el recuerdo

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2. Largie Ramazani vs Levante UD (15 de febrero de 2026)

El segundo puesto es para Ramazani y su espectacular definición en el Ciutat de València. El extremo abrió el camino de la victoria valencianista en un derbi marcado por la tensión clasificatoria y por la necesidad de sumar para alejarse de los puestos de descenso.

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3. Beltrán vs Atlético de Madrid (2 de mayo de 2026)

Completa el podio el gol de Beltrán frente al Atlético de Madrid en Mestalla. Un tanto de bella factura que destacó tanto por la ejecución como por el nivel del rival y que se ganó un lugar entre las mejores acciones ofensivas del curso; aunque no sirvió para sumar ningún punto.

Los mejores diez goles del Valencia CF en LALIGA

Esta es la recopilación de goles