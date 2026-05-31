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ValenciaGeorge Peppard daba vida al líder de El Equipo A, el Coronel John Hannibal Smith. Este veterano de la guerra de Vietnam, el cerebro del equipo, era famoso por el puro que siempre llevaba en la boca y por su frase “me encanta que los planes salgan bien”. Fue uno de los personajes que marcaron mi infancia. Su frase, sonriente, luciendo dentadura y puro habano fino significaba que el capítulo estaba llegando a su fin y que las cosas habían acabado como tocaba. De nuevo ganaban los buenos y la estrategia había dado sus resultados. Me encantaba la serie de televisión el Equipo A por su temática bélica, era un grupo formado por soldados y excombatientes de Vietnam, pero también porque no moría nadie, las cosas funcionaban y siempre hacían inventos que molaban y que, de joven, me daban ideas y me hacían soñar despierto cuando iba por las obras del barrio haciendo casetas y cosas por el estilo.

El Valencia CF tiene un plan

Pensaba en esto poco después de enterarme grosso modo de los planes del Valencia para el mercado de fichajes con el único objetivo de en Europa la última temporada en Mestalla. Esta vez, en el club la meta, el objetivo de la campaña está claro. Y hacia ese punto va encaminada la política de fichajes de este verano. El retrato robot está claro: calidad, mentalidad y piernas. Además, se busca que el núcleo de la plantilla siga siendo español, valenciano, de la casa y que esté liderado por Guido Rodríguez, con el que todavía negocian.

En realidad, nada que suene mal, pero tampoco nada que suene a excesivamente nuevo. Es, como el equipo A, un plan, un nuevo plan esta vez diseñado por Ron Gourlay, ahora ya con tiempo tras un año en el cargo, que cuenta con Carlos Corberán, que además tiene un deadline clarísimo como es llegar al Nou Mestalla jugando competiciones europeas. No queda otra. Es la exigencia que marca la historia de un club como el Valencia, un histórico que este año cumplirá su séptima temporada fuera en Europa tras una campaña en la que hasta cinco veces tocó puestos de descenso. Por eso pensaba en el Coronel Hannibal, en que a él sus planes siempre le salían bien.

Me encanta que los planes salgan bien: Ojalá este también

Porque todos los planes están bien cuando uno los piensa y, seguro que, cuando uno los imagina en la cabeza funcionan, pero la realidad es que luego no todos salen bien. Por ejemplo, el plan del Valencia CF de este año que acaba de terminar fue un fracaso casi rotundo, porque el equipo sólo salvó la temporada en la penúltima jornada y, aunque nos hizo vivir con cierta ilusión esa última posibilidad de conseguir la Conference, la realidad es que la campaña fue un sinvivir constante, un sumatorio de semanas de sufrimiento en Mestalla viendo que el equipo no terminaba de ir y que los fantasmas del descenso sobrevolaban el templo valencianista. ¿Se imaginan qué hubiera supuesto despedir Mestalla en Segunda? Yo a veces lo pensé.

¿Se imaginan qué hubiera supuesto despedir Mestalla en Segunda?

Fue una primera vuelta de destitución de entrenador, los datos están ahí. Por eso Mestalla pide la dimisión de Corberán y critica a los futbolistas su esfuerzo porque sólo es a ratos. Esta actitud en algunos encuentros hizo que, aunque el Valencia pudo llegar incluso a entrar en Europa, la afición se haya ido con un sabor amargo este verano a las vacaciones.

Este período, el de los fichajes, es el más importante. Por eso, desde esta tribuna, desde ElDesmarque, les iré contando los planes del Valencia. Ya les he avanzado algunas cosas y confío ir contándoles que a este Valencia CF le van a salir bien los planes. Uno lo espera, lo desea, porque al final siempre digo que, si el Valencia va bien, los que lo seguimos, los que hablamos de él, los que lo queremos, pues también iremos bien. Uno siempre prefiere escribir crónicas de victorias y de éxitos que de fracasos y de descensos. Yo lo siento, soy así, necesito cada año volver a ilusionarme. Pero claro, de repente aparece Lim en pantalón corto del Valencia CF; en Budapest y sin venir a ver su club y se te caen los palos del sombrajo. Pues, aún así, a pesar de todo, uno elige creer que esta vez sí, que esta vez, a pesar de Peter Lim, el plan saldrá bien, como le sucede al Equipo A. Nos haría muy felices a todos. Feliz semana.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorres@eldesmarque.com

PD: Por cierto, si quieres ayudar al CEO de fútbol del Valencia CF, puedes votar en nuestra Encuesta y decidir qué jugadores te quedarías para la campaña que ahora comienza. Yo ya lo hice. Feliz semana de nuevo.