David Torres 25 MAY 2026 - 11:41h.

Mensaje muy autocrítico del delantero en redes sociales

El Valencia CF acaba la temporada ganando al campeón pero quedándose fuera de Europa (3-1)

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ValenciaEl Valencia CF remontó este sábado el tanto inicial del culé Robert Lewandowski con los goles de Javi Guerra, Luis Rioja y Guido Rodríguez, todos ellos en la segunda mitad, pero la victoria no le sirvió para entrar en Liga Conferencia, ya que Getafe, que se enfrentaba a Osasuna, y Rayo Vallecano, que visitaba al Deportivo Alavés, ganaron sus partidos. Una victoria y esperar. Eso es lo que debía hacer este sábado el Valencia frente al campeón liguero, un rival que le tiene tomada la medida a Carlos Corberán, pues bajo su dirección el equipo culé le ha endosado a los valencianistas un contundente 18-1 en tres partidos. Pero esta vez no fue así.

Qué pasó con el gol fantasma de Osasuna

Todo ocurrió a partir de la primera hora de partido: Lewandowski puso por delante a su equipo en el 61 al desviar a gol una fuerte volea de Ferran que se iba lejos. Parecía que las esperanzas del Valencia se desvanecían, pero apareció cinco minutos después Javi Guerra para empatar de un zurdazo y Luis Rioja puso el 2-1 en el 71 tras cazar un balón suelto en el área para hacer soñar a Mestalla y Dimitrievski salvó a los locales con un paradón bajo palos a un remate de Christensen.

A esas alturas de jornada, el Getafe ganaba 1-0 y el Rayo perdía en Vitoria. El Valencia CF necesitaba un gol de Osasuna y, de repente, se oyó un runrún en Mestalla. El público celebró un gol de Osasuna que habría permitido al Valencia CF pero, como se pudo ver en las cámaras de DAZN, a Hugo Duro la cosa no le cuadraba.

El delantero, móvil en mano en el banquillo, no entendía nada. Y es que, al final, el gol de los rojillos no había subido al marcador. Además, para colmo de males, el Rayo remontó en Mendizorroza y las opciones europeas del Valencia CF se desintegraron.

Consternado por el desenlace final y por la lesión de Diego López, su mejor amigo, Hugo Duro se confesaba en redes sociales. "Se acaba otra temporada. Una en la que no aprovechamos la oportunidad para crecer y volver a ver al Valencia donde todos queremos. Ayer demostramos que debemos estar mucho más arriba. Por club club, por afición y por equipo. En lo personal, ha sido una temporada muy dura. Lo di todo y me dejé todo lo que tenía, como haré siempre por este club, que es mi casa. Mentalmente ha sido duro y difícil, pero con más fuerzas que nunca para volver a luchar la próxima temporada por el equipo y conseguir objetivos mayores, que es lo que queremos todos. Ahora toca desconectar, recargar pilas y reflexionar. En un mes volvemos y todos debemos dar un paso adelante para estar unidos y llevar al Valencia a Europa, donde merece estar"