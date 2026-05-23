Joaquín Anduro 23 MAY 2026 - 19:56h.

Así salen Quique Sánchez Flores e Íñigo Pérez

Los jugadores del Rayo Vallecano salvan a varios aficionados de una estafa y les pagan el viaje a Leipzig

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La jornada 38 de LALIGA EA Sports llega este domingo para el Deportivo Alavés y el Rayo Vallecano con los locales ya con la salvación asegurada y los visitantes con opciones de jugar Conference League vía liga antes de la final de dicho torneo el próximo miércoles ante el Crystal Palace en Leipzig. Un duelo en Mendizorroza para el que tanto Quique Sánchez Flores como Íñigo Pérez ya tienen alineaciones confirmadas con muchos cambios.

El Deportivo Alavés llegaba al partido con la única baja por lesión de Toni Pacheco y Quique Sánchez Flores apostará por un once muy titular para despedir la temporada. El técnico madrileño cambiará el esquema y pasará a jugar con tres centrales y Ángel Pérez y Abde Rebbach como carrileros en el estadio vitoriano.

Quique apuesta por dos modificaciones con respecto al once que consiguió la salvación la pasada jornada venciendo por 0-1 en el Carlos Tartiere. Pablo Ibáñez jugará en el centro del campo junto a Antonio Blanco y Jon Guridi en el lugar de Denis Suárez y Lucas Boyé será titular dejando a Diabaté en el banquillo.

En el Rayo, Íñigo Pérez tira de suplentes mirando ya a la final de Leipzig del próximo miércoles con una alineaciones que podría cambiar casi al 100% para el choque ante el Crystal Palace. El único que podría repetir es Nobel Mendy en el eje de la zaga aunque Álvaro García tendrá, como no podría ser de otra forma, un papel importante.

Entre las ausencias destaca la de Isi Palazón, que sigue sancionado a pesar de la cautelar solicitada por el club de la franja. Junto a él, Unai López también es baja por sanción mientras que Luiz Felipe e Ilias Akhomach están lesionados.

Alineaciones confirmadas del Alavés-Rayo Vallecano

XI del Deportivo Alavés: Antonio Sivera; Nahuel Tenaglia, Koski, Víctor Parada; Ángel Pérez, Pablo Ibáñez, Antonio Blanco, Jon Guridi, Abde Rebbach; Lucas Boyé, Toni Martínez.

XI del Rayo Vallecano: Dani Cárdenas; Iván Balliu, Abdul Mumin, Nobel Mendy, Pacha Espino; Óscar Valentín, Gerard Gumbau, Pedro Díaz; Carlos Martín, Álvaro García, Randy Nteka.