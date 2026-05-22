eldesmarque.com 22 MAY 2026 - 20:18h.

El portero usó la Inteligencia Artificial para disfrazar al delantero de repartidor de pizzas

Unai Emery, dispuesto a tirar la casa por la ventana para cerrar el fichaje de Ilaix Moriba

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VigoAndrei Radu es uno de los grandes animadores del vestuario en el Celta de Vigo. Su alegría, con algunas locuras, ha encajado a la perfección en el equipo. No tardó en ganarse el cariño de sus compañeros, a los que no duda en tomar en pelo en sus redes sociales. Este viernes, en el último entrenamiento de la temporada, decidió meterse con la ropa de Ferran Jutglà, al que vistió con la Inteligencia Artificial de repartidor de una conocida cadena de pizzerías. Una imagen en la que también se han destacado las bolsas de basura con la ropa de Ilaix Moriba.

El meta rumano aprovechó que Ferran Jutglà salió del entrenamiento vestido completamente de rojo para colocarle una motocicleta, una gorra y una caja de pizza para vacilar al delantero catalán. Una imagen dentro del vestuario del Celta, que este viernes cerró sus puertas hasta una nueva pretemporada.

En las fotografías de Andrei Radu se ven unas bolsas de basura con la equipación de Ilaix Moriba. Camisetas de la primera equipación o de la tercera en color rosa se distinguen perfectamente. No son las únicas bolsas de basura que hay en el vestuario con ropa de los futbolistas. También aparecen las de Carl Starfelt, con el número dos, o las de Andrei Radu o la de Miguel Román en sus taquillas.

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Lo que algunas personas pensaron que podría ser una pista sobre la inminente venta de Ilaix Moriba se queda en una anécdota protagonizada por Andrei Radu y Ferran Jutglà. Eso no quiere decir que el centrocampista hispano guineano sea el principal candidato para que el club cuadre su presupuesto. El Celta necesita ingresar alrededor de 18 millones de euros para no volver a presentar pérdidas.

Su fichaje por cuatro temporadas contaba con una cláusula de rescisión de solo 30 millones de euros. Una clara declaración de intenciones, las dos partes eran conscientes de que su etapa de celeste podía ser muy corta. El jugador se rebajaba la ficha de manera muy notable sabiendo que el Celta no iba a poner trabas a una posible venta si llegaban ofertas que rondasen los 20 millones de euros.

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Ilaix Moriba, desde el mismo momento en el que firmaba hasta el 30 de junio de 2029, estaba en el mercado. Tras 3.419 minutos esta temporada, repartidos en 47 partidos en los que ha anotado un gol y repartido cuatro asistencias, ha demostrado que ha vuelto a su mejor nivel competitivo.

En Vigo ha encontrado la estabilidad que perdió tras salir del FC Barcelona por la puerta de atrás. En Alemania apenas jugó. En sus cesiones al Valencia y Getafe CF tampoco fue capaz de ser importante. Claudio Giráldez logró recuperar a un futbolista con un inmenso talento que ahora despierta el interés de clubes como el Aston Villa, actual campeón de la Europa League.

Su ropa en bolsas de basura en el vestuario del Celta no indica que su venta esté ya en marcha pero nadie duda de que será uno de los nombres que más suenen en el mercado de fichajes en las próximas semanas junto al de Williot Swedberg. Ambos son los principales activos del club para hacer caja.