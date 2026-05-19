No podrán operar con normalidad en el mercado de fichajes

El mensaje de LaLiga al Barcelona tras la salida de Lewandowski que lo cambia todo en el mercado de fichajes

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Unos diez clubes de LaLiga están excedidos en su límite salarial. Y eso significa que no podrán operar con normalidad durante el próximo mercado de fichajes. Javier Gómez, director general corporativo de LaLiga, ha dado una sesión informativa este martes para dar algunos detalles de cara a la situación económica de varios clubes del campeonato.

Gómez explicó que los clubes aún no tienen la confirmación de sus límites por parte de LaLiga, que los determina una vez que le han trasladado sus presupuestos a finales de abril de cara a la próxima temporada el mercado de fichajes, aunque no es una cifra fija y puede modificar durante la temporada según vaya aumentando ingresos.

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"Desde mayo/junio los clubes saben cuál es su límite de coste, pero tienen varios meses hasta final de temporada para cerrar operaciones y acomodar gastos y fichajes. Estamos ahora haciendo el límite en base al promedio de tus tres últimas temporadas, pero hasta que no vendas por encima de esa cifra no incrementamos el límite de coste de plantilla. No siempre que un club venda jugadores va a tener un incremento", aclaró.

El director general corporativo de LaLiga apuntó que hay pocos excedidos, "los mínimos" y que los que tienen problemas normalmente son los descendidos por Liga y por Europa, o aquellos que han tenido un historia de beneficios por traspasos importantes y dejan de tenerlos.

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Sí dejó entrever que el Barcelona está cerca de la regla 1:1 gracias a la salida de Lewandowski, que supondrá un alivio en salario y amortización. Además, se mostró cauto con la situación del Sevilla y la llegada de nuevos propietarios, que "pueden decir si igualan o ponen dinero".