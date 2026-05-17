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Posibles alineaciones del Osasuna - Espanyol para la jornada 37 de LALIGA EA Sports

Rubén García durante un partido de Osasuna esta temporada
Rubén García durante un partido de Osasuna esta temporada. Europa Press
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El Club Atlético Osasuna recibirá al Espanyol en la jornada 37 de LA LIGA EA Sports en un encuentro que se disputará el domingo 17 de mayo a las 19:00h en El Sadar. El conjunto navarro viene de perder por 0 goles a 2 frente al Atlético de Madrid y el sueño que tenía el equipo rojillo de llegar a puestos europeos cada vez queda más lejos. Los de Alessio Lisci no han encontrado la regularidad necesaria para optar a las plazas de Conference o Europa League, pero siguen en la pelea y buscarán ganar al Espanyol para llegar a la última jornada con opciones. El conjunto catalán ganó al Athletic Club después de estar sin conocer la victoria desde diciembre del año pasado. Los de Manolo Sánchez llegan a estas dos últimas jornadas con algo más de oxígeno y con un posible cambio de dinámica en el momento más importante de la temporada.

Pol Lozano y Aimar Oroz en el Espanyol - Osasuna de la primera vuelta
Pol Lozano y Aimar Oroz en el Espanyol - Osasuna de la primera vuelta. Europa Press
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Posible alineación de Osasuna

Osasuna perdió por cero goles a dos frente al Atlético de Madrid en la pasada jornada de LA LIGA EA Sports en encuentro que no dejó satisfecho a Alessio Lisci. El italiano se quejó en rueda de prensa del arbitraje del partido y fue muy crítico con las decisiones del colegiado en acciones concretas del encuentro. El conjunto navarro buscará ganar para mantenerse en la lucha por Europa y lo hará con la única baja de Raúl Moro ya que Víctor Muñoz está de vuelta tras su lesión en el sóleo. Respecto al once titular, Lisci podría alinear a Abel Bretones por delante de Javi Galán, pero este último parte con ventaja y, en el centro del campo, Iker Muñoz y Lucas Torró se disputan la posición de pivote. Víctor Muñoz quedaría como revulsivo para la segunda mitad.

Posible once de Osasuna frente al Espanyol:

Portero: Sergio Herrera

Defensas: Galán, Catena, Boyomo, Rosier

Centrocampistas: Oroz, Iker Muñoz/Torró, Moncayola

Delanteros: Kike Barja, Budimir, Rubén García

Edu Expósito durante un partido del Espanyol esta temporada
Edu Expósito durante un partido del Espanyol esta temporada. Europa Press
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Posible alineación del RCD Espanyol

El Espanyol ganó al Athletic Club por 2 goles a 0 y pone fin a la racha sin victorias. El conjunto catalán llevaba sin sumar tres puntos desde diciembre del año pasado y el triunfo ha llegado en el momento más importante de la temporada. Manolo Sánchez no podrá contar con Javi Puado, que es baja hasta septiembre y Cyril Ngongé, que finalmente tampoco llega. Respecto al once, Fernando Calero vuelve de sanción y se disputa la posición de central derecho con Riedel y en los tres puestos de la delantera, todos los jugadores parten con las mismas opciones de ser titulares. Roca, Roberto y Rubén Sánchez fueron los que jugaron contra el Athletic así que Pere Milla, Kike García y Dolan podrían ser los elegidos para el partido frente al Osasuna.

Posible once de Espanyol frente a Osasuna:

Portero: Dmitrovic

Defensas: Carlos Romero, Cabrera, Calero/Riedel, El Hilali

Centrocampistas: Lozano, Urko, Edu Expósito

Delanteros: Pere Milla, Kike García, Dolan

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