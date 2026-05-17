Asís Martín 17 MAY 2026 - 19:27h.

La carta autocrítica de Iñaki Williams a la afición del Athletic señalando el último objetivo: "Esto no ha acabado"

El central de Durango deberá volver a pasar por el quirófano en breve

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BilbaoAparte del mea culpa entonado por el capitán del Athletic Club Iñaki Williams en los previos a este partido en San Mamés, el último en casa de toda la temporada, ante el RC Celta de Vigo, parecía claro, esperable y hasta sensato que los jugadores de la plantilla de Ernesto Valverde tuviesen un gesto especial este domingo con su compañero Unai Egiluz.

La desgracia de campaña del central de Durango no tiene límites y el viernes se había conocido que había sufrido un percance entrenando y que, tras pasar las pruebas médicas pertinentes, se había confirmado que “sufre una rotura de la plastia del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha” según informó el club rojiblanco.

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San Mamés y todo el Athletic Club mostraron todo su apoyo y cariño a Unai Egiluz

El joven futbolista vizcaíno, que no ha podido jugar ni un solo minuto en toda la campaña pese a haber recibido el alta médica hace tiempo e incorporarse a los entrenamientos en Lezama, deberá volver a pasar por el quirófano con una posterior larga recuperación y un tiempo de baja aún por estimar.

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Lo que está claro es que es un palo terrible y cualquier muestra de apoyo y cariño muy necesaria porque para los deportistas las lesiones graves son un verdadero calvario.

No solo por el esfuerzo físico para recuperarse al 100% sino por la soledad y el apartamiento de la dinámica general del grupo con todo lo que ello conlleva a nivel anímico.

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El público de la Catedral ha premiado el gesto de los leones para con su lesionado compañero con una gran ovación y una salva de aplausos. Ahí no tocaba bronca ninguna.

Unai Egiluz tiene contrato en vigor con el Athletic Club hasta el 30 de junio del año 2028. El central de Durango renovó su vínculo con la entidad rojiblanca tras desvincularse previamente y realizar una destacada campaña en el CD Mirandés, en la Segunda División, pasando a formar parte de la primera plantilla vasca.