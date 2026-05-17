Alineaciones confirmadas de Elche y Getafe de la jornada 37

Celia Pérez 17 MAY 2026 - 18:12h.

Los onces elegidos por Sarabia y Bordalás

Cuánto dinero ingresa cada equipo según su clasificación y posición final en LALIGA EA Sports

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El Elche y el Getafe se enfrentan este domingo en el partido correspondiente a la jornada 37 de LALIGA EA Sports que se disputará en el estadio Martínez Valero. Un duelo trascendental para sus respectivos objetivos, ya que el conjunto ilicitano necesita ganar para seguir dependiendo de sí mismo en la lucha por la permanencia y el madrileño para conservar su plaza europea.

El equipo ilicitano afronta el partido en una mala dinámica tras sumar un punto de los últimos nueve, aunque confía en su solidez como local. Eder Sarabia encara este compromiso con ausencias significativas. Además de que el técnico está sancionado con cuatro partidos y no estará en el banquillo, en el equipo no podrá contar con el centrocampista y motor ofensivo del equipo, Aleix Febas, por acumulación de tarjetas, ni el defensa francés Léo Pétrot, expulsado la pasada jornada ante el Betis.

Estas dos ausencias se suman a la de Yago de Santiago, baja para lo que resta de temporada tras ser intervenido de la rodilla. La buena noticia para Sarabia es que recupera efectivos en ataque, como Rafa Mir, segundo máximo goleador del equipo, y el joven Adam Boayar, ambos recuperados de sus problemas musculares.

Sarabia realizará cambios obligado por las sanciones, pero también para aumentar la energía del equipo en una semana con tres partidos. El regreso de Chust y Bigas en defensa, además de Tete Morente y la apuesta en ataque con la entrada de Álvaro.

Once del Elche: Dituro; Chust, Affengruber, Bigas; Tete Morente, Aguado, Villar, Diang, Germán Varela; Álvaro y André Silva

Por su parte, Bordalás cuenta con todos sus jugadores con la excepción de Juanmi Jiménez por lesión y presenta un once bastante continuista al que superó al Mallorca. Nyom, después de firmar un gran encuentro, repite en el once. Arriba, Mario Martín le gana la partida de nuevo a Luis Vázquez y acompañará a Satriano. El joven canterano Damián Cáceres, después de su gran debut, vuelve a repetir en el centro del campo.

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Once del Getafe: Soria; Nyom, Djené, Duarte, Romero, Juan Iglesias; Damián, Milla, Arambarri; Mario Martín y Satriano.