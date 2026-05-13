David Torres 13 MAY 2026 - 21:56h.

Guido Rodríguez, Pepelu, Ramazani y Thierry, apercibidos de sanción

El Valencia CF se suma de forma oficial a la iniciativa popular "Todos de blanco" en Mestalla

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ValenciaEl Valencia CF se ha concentrado esta tarde en su hotel habitual dónde descansará hasta dos horas antes del choque contra el Rayo Vallecano de este jueves. El partido está marcado en rojo en el calendario, o mejor dicho en blanco, pues desde la afición y desde el club se ha citado a que los seguidores vayan de blanco. Además, el equipo cambiará su tradicional pantalón negro para secundar la iniciativa.

El lateral derecho Thierry Rendall es la gran novedad en la lista, mientras que Lucas Beltrán intentó llegar hasta el último día, pero no lo ha conseguido, tal y como confirmó Carlos Corberán, y se suma el argentino a las bajas de Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby y José Copete. Las bajas obligan a que Corberán complete la convocatoria con un único canterano, Rubo Iranzo.

Por el contrario, y pensando en los dos últimos partidos, Corberán tiene cuatro futbolistas apercibidos de sanción que, si son amonestados en Mestalla, se perderán el choque contra la Real Sociedad de este domingo. Se trata de Pepelu y Guido Rodríguez, el lateral derecho Thierry Rendall y el delantero Largie Ramazani.

Convocatoria del Valencia CF ante el Athletic

El Valencia CF se ha concentrado esta noche en su hotel dónde preparará hasta este jueves el partido

Estos son los jugadores que se han concentrado finalmente y que podrán participar este sábado en el choque correspondiente a la Jornada 36 de LALIGA.

Porteros: Julen Agirrezabala, Stole Dimitrievski y Cristian Rivero

Defensas: César Tárrega, Unai Núñez, José Luis Gayà, Cömert, Jesús Vázquez, Thierry Rendall, y Renzo Saravia

Centrocampistas: Danjuma, ⁠Javi Guerra, Pepelu, André Almeida, Santamaría, Filip Ugrinic, Santamaría y Guido Rodríguez

Delanteros: Diego López, Largie Ramazani, Luis Rioja, Hugo Duro, Dani Raba, Umar Sadiq y Lucas Beltrán.

Se lleva del filial: Rubo Iranzo

Bajas por sanción: No hay

Bajas por lesión: Foulquier, Diakhaby, Copete y Lucas Beltrán

Descartes técnicos: No hay

Apercibidos: Guido Rodríguez, Pepelu, Thierry Rendall y Largie Ramazani