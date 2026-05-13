Diego Páez de Roque 13 MAY 2026 - 20:29h.

El Getafe sueña con Europa mientras que el Mallorca mira al descenso

José Bordalás: "El milagro es estar salvados con esta plantilla"

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El Getafe y el RCD Mallorca llegan a la jornada 36 con objetivos totalmente opuestos. En el Coliseum sueñan con jugar en Europa la temporada que viene y actualmente se encuentran con 50 puntos, metidos de lleno en la lucha por Conference League.

Por otro lado, el conjunto bermellón llega a la capital de España con el objetivo de alejarse del precipicio a Segunda División. Con 39 puntos, iguala a Levante, Elche y Girona, siendo este último el que actualmente se encuentra en los puestos de descenso.

Alineación confirmada del Getafe

Para mantener el sueño europeo intacto, José Bordalás ha optado por una defensa clásica, con David Soria en portería y una defensa de tres centrales formada por Djené, Domingos Duarte y Zaid Romero. Para los carrileros, contará con Juan Iglesias y Nyom.

Dos viejos conocidos como son Luis Milla y Mauro Arambarri formarán el doble pivote del equipo azulón, acompañados por el canterano Damián.

La duda de José Bordalás para el once contra el Mallorca era Mario Martín, quien se ha recuperado a tiempo y partirá de inicio en junto a Satriano.

De esta forma, el Getafe jugará con David Soria, Juan Iglesias, Djené, Domingos Duarte, Romero, Nyom; Arambarri, Luis Milla, Damián; Mario Martín y Satriano.

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Alineación del RCD Mallorca

Martín Demichelis, por su parte, sale con todo en el Coliseum. Leo Román ejercerá bajo palos, con una defensa de cuatro jugadores por delante formada con Maffeo y Orejuela en los laterales y Valjient y David López en la zaga central.

Para el centro del campo, el argentino no podrá contar con Samú Costa, un pilar fundamental, por acumulación de tarjetas amarillas. Es por ello que alineará tanto a Mascarell junto a Antonio Sánchez y Sergi Darder.

Para la delantera, Jan Virgili ocupará la banda izquierda mientras que Luvumbo hará lo propio por la derecha. En cuanto a los goles, Demichelis ha confiado, un día más, en Vedat Muriqi.

Así, el RCD Mallorca jugará en el Coliseum con Leo Román, Maffeo, Valjent, David López, Orejuela; Mascarell, Morlanes, Sergi Darder; Luvumbo, Jan Virgili y Vedat Muriqi.