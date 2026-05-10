Alineaciones confirmadas de Mallorca y Villarreal en la jornada 35 de LALIGA

Andrea Esteban 10 MAY 2026 - 12:52h.

El Villarreal llega clasificado matemáticamente para Champions

Así queda la pelea por el descenso tras la épica remontada del Levante a Osasuna

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El Mallorca recibe al Villarreal en Son Moix en un duelo con objetivos muy distintos, pero con tensión competitiva para ambos. El equipo de Martín Demichelis quiere aprovechar el impulso tras vencer al Girona y acercarse definitivamente a la permanencia, mientras que el Villarreal aterriza en Palma ya clasificado para la próxima Champions League y en plena transición tras anunciarse la salida de Marcelino García Toral.

Alineación confirmada del Mallorca

El conjunto bermellón llega reforzado tras su victoria en Montilivi y con la sensación de haber recuperado el pulso competitivo en el tramo decisivo del curso. Demichelis ha conseguido revitalizar piezas importantes y Son Moix vuelve a creer en la salvación.

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La baja de Pablo Maffeo obliga a mover el lateral derecho, mientras que Jan Virgili y Zito Luvumbo se juegan acompañar a Muriqi arriba.

XI del Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume, Valjent, Mascarell, Mojica; Samú Costa, Morlanes, Darder, Pablo Torre; Luvumbo y Muriqi.

Alineación confirmada del Villarreal

El Villarreal llega con el gran objetivo ya cumplido: volver a la Champions League. Sin embargo, la despedida de Marcelino añade un componente emocional a este final de temporada y el técnico sigue repartiendo minutos entre jugadores menos habituales.

Con el Atlético todavía cerca en la clasificación, el submarino amarillo no quiere dejarse llevar pese a tener el billete europeo asegurado.

XI del Villarreal: Arnau Tenas; Mouriño, Rafa Marín, Renato Veiga, Sergi Cardona; Comesaña, Thomas Partey, Buchanan, Alfon González; Ayoze y Tani Oluwaseyi.