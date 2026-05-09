David Torres 09 MAY 2026 - 17:30h.

Julen Agirrezabala se apunta a San Mamés y Carlos Corberán confirma una baja en ataque

Lucas Beltrán, Thierry Rendall y Foulquier viajaron para dar apoyo al equipo aunque están lesionados

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ValenciaEl Valencia CF ha viajado esta tarde a Bilbao dónde este domingo se jugará parte de su ser o no ser en Primera División ante el Athletic Club. El Valencia CF llega al duelo correspondiente a la Jornada 35, con 39 puntos, sólo dos más (más el golaveraje) que el equipo que ahora mismo descendería a Segunda División. El triunfo del Levante puso todo patas arriba y la preocupación se ha instalado en Mestalla. Puntuar es vital y, de nuevo, lo tendrá que hacer el equipo de nuevo con bajas.

El meta Julen Agirrezabala es la gran novedad en la lista, mientras que Lucas Beltrán intentó llegar hasta el último día, pero no lo ha conseguido y se suma el argentino a las bajas de Dimitri Foulquier, Mouctar Diakhaby, José Copete y Thierry Rendall. El lateral derecho está piando el césped y le gustaría despedirse de Mestalla jugando. Las bajas obligan a que Corberán complete la convocatoria con canteranos.

Una ayuda especial: apoyo moral

Sin embargo, a pesar de ser baja, Lucas Beltrán, Thierry Rendall y Dimitri Foulquier se han subido al autobús. No pueden jugar, como confirmó Corberán, pero cualquier ayuda es poca. Hay que hacer piña porque, en juego, está el descenso.

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Además de los convocados, cabe recordar que el Valencia CF viaja a Bilbao con tres apercibidos de sanción: Guido Rodríguez, Largie Ramazani y el lesionado Thierry Rendall.

Convocatoria del Valencia CF ante el Athletic

El Valencia CF ha viajado esta tarde en avión a Bilbao donde este domingo disputará el partido ante el Athletic Club

Estos son los jugadores que se han concentrado finalmente y que podrán participar este sábado en el choque correspondiente a la Jornada 35 de LALIGA.

Porteros: Julen Agirrezabala, Stole Dimitrievski y Cristian Rivero

Defensas: César Tárrega, Unai Núñez, José Luis Gayà, Cömert, Jesús Vázquez y Renzo Saravia

Centrocampistas: Danjuma, ⁠Javi Guerra, Pepelu, André Almeida, Santamaría, Filip Ugrinic, Santamaría y Guido Rodríguez

Delanteros: Diego López, Largie Ramazani, Luis Rioja, Hugo Duro, Dani Raba, Umar Sadiq y Lucas Beltrán.

Se lleva del filial: Rubo Iranzo y Otorbi

Bajas por sanción: No hay

Bajas por lesión: Foulquier, Diakhaby, Copete, Thierry y Lucas Beltrán

Descartes técnicos: No hay

Apercibidos: Guido Rodríguez, Thierry Rendall y Largie Ramazani