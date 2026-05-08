Basilio García Sevilla, 08 MAY 2026 - 14:18h.

El chileno hace oficial la lista de citados con el descarte de Adrián San Miguel

El recado de Pellegrini reivindicando la quinta plaza: "No es tan mala como muchos buscaron"

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El Real Betis Balompié afronta este sábado su partido ante la Real Sociedad con una motivación extra. La quinta plaza que ocupa actualmente dará acceso a la UEFA Champions League tras el pase del Rayo Vallecano a la final de la UEFA Conference League, un logro que solo una vez ha conseguido el Betis y que está al alcance de su mano. Manuel Pellegrini, pese a su veteranía, es de los más ilusionados, por lo que avisa de que su equipo va a ir con todo a San Sebastián, y así lo ha demostrado en la lista de convocados.

Estos son los citados por Pellegrini en una convocatoria de 24 futbolistas: Álvaro Valles, Héctor Bellerín, Diego Llorente, Natan, Sergi Altimira, Antony, Pablo Fornals, Chimy Ávila, Ez Abse, Bakambu, Ricardo Rodríguez, Amrabat, Fidalgo, Valentín Gómez, Riquelme, Deossa, Cucho Hernández, Lo Celso, Marc Roca, Isco, Junior Firpo, Aitor Ruibal y Pau López.

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La principal novedad es la presencia de Junior Firpo, que regresa a una lista tras un periodo largo de ausencia por lesión que se ha extendido por más de un mes. Se queda fuera Adrián San Miguel pese a que ha estado entrenando este viernes, por lo que el equipo viajará a tierras vascas con solo dos porteros. También son baja los lesionados Marc Bartra, y Ángel Ortiz, así como Pablo García, que seguirá ayudando al filial a conseguir la permanencia en la Primera Federación, con un partido importantísimo ante el Real Murcia a domicilio fijado para el domingo. El equipo tiene previsto partir hacia San Sebastián este mismo viernes a las 18.35 horas en vuelo chárter.

Las bajas del Betis

En la rueda de prensa previa, Pellegrini trató sobre varios nombres propios, como el de Marc Bartra, el de Junior Firpo o el de Lo Celso, los tres con diferentes cauísticas dentro de la plantilla verdiblanca. Bartra. “Tiene una lesión que no le va a permitir jugar esta temporada, no es grave pero no va a alcanzar a ponerse a punto”, explicó sobre el estado físico del catalán, confirmando eso sí que Junior regresará a la convocatoria. “Sí, hizo esta semana con todo el plantel, y va a estar en la citación”.

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En cuanto a la aportación de Gio Lo Celso, Pellegrini aún no lo ve para jugar el partido completo. “Se ha ido recuperando, no está para 90 minutos, ha ido tomando más ritmo. Es un jugador muy importante, ojalá vaya mejorando cada vez más”.

También habló sobre Sergi Altimira, que ha ido perdiendo protagonismo en los últimos partidos. “Como todos, tiene distintas etapas en el año, esta entre los que más han jugado durante el año, es muy útil para el plantel y va a seguir teniendo oportunidades”. En este sentido, no quiso Pellegrini especular sobre si colocará a los menos habituales en caso de confirmar el quinto puesto. "Una vez que lo consigamos, podremos hablar de distintos temas. Por ahora, hay que conseguirlo, y en eso estamos involucrados todos”.