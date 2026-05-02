Alineaciones confirmadas de Villarreal y Levante de la jornada 34

Celia Pérez 02 MAY 2026 - 13:06h.

Los once elegidos por Marcelino y Luis Castro

Los cuatro motivos de la no renovación de Marcelino con el Villarreal

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El Villarreal y el Levante se enfrentan este sábado en el partido correspondiente a la jornada 34 de LALIGA EA Sports que se disputará en el estadio de La Cerámica. Un duelo autonómico en el que los groguets necesitan sumar un punto para asegurarse matemáticamente la clasificación por segundo curso consecutivo para la Champions League, algo inédito en su historia, y en el que los granotas necesitan un triunfo para mantener vivas sus opciones de permanencia.

El Villarreal tiene la baja de Juan Foyth, mientras que recupera a Tajon Buchanan y Santiago Mouriño, aunque aún no titulares para Marcelino. El técnico amarilla ha decidido apostar por un equipo muy parecido al de la jornada anterior con solo dos novedades, la de Pau Navarro en el eje de la zaga y la de Dani Parejo en el centro del campo

XI del Villarreal: Arnau Tenas, Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Pedraza; Parejo, Comesaña, Nicolas Pépé, Moleiro; Gerard Moreno y Mikautadze.

Por su parte, el Luís Castro, tiene la baja por lesión de Dela, aquejado de una dolencia en el aductor, y del defensa Unai Elgezabal, con unas molestias en la rodilla. Tampoco está en la convocatoria el extremo Paco Cortés, por un proceso vírico. En cambio, el delantero Iván Romero, segundo máximo anotador del equipo, ha regresado a la convocatoria tras cumplir un partido de sanción y el extremo Kareem Tunde ya está recuperado de una lesión muscular en la pierna izquierda.

En cuanto al once, el técnico granota realiza tres cambios, dejando fuera a Manu Sánchez, Raghouber y Víctor García, y dando entrada a Pampín, Arriaga y Carlos Álvarez.

XI del Levante: Ryan; Toljan, Matturro, Moreno, Pampín; Arriaga, Olasagasti, Pablo Martínez; Carlos Álvarez; Carlos Espí, Iván Romero