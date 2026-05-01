David Torres 01 MAY 2026 - 14:01h.

Hugo Duro tiene en el Atlético su víctima favorita, Sadiq está "on fire"

Qué probabilidades tiene aún el Valencia CF de bajar a Segunda

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ValenciaUna de las grandes dudas que tiene Carlos Corberán para el partido trascendental de este sábado contra el Atlético de Madrid es qué punta formará de inicio contra los rojiblancos en la finalísima por la salvación. El técnico de Cheste tiene dudas porque ninguno de los dos delanteros está en su prime. Eso hace que, tanto Umar Sadiq como Hugo Duro tengan opciones de ser los titulares frente a los rojiblancos.

Durante la semana, el técnico prueba diferentes opciones y, lo cierto, es que, independientemente de quien salga de inicio, lo normal es que los dos futbolistas terminen jugando durante el encuentro, pero a la hora de salir de inicio en las últimas jornadas es el nigeriano Sadiq el elegiado. Sus goles desde que llegó en enero, aunque no muchos, siempre se convierten en puntos y eso un entrenador lo valora. Es su principal aval.

Por el contrario, Hugo Duro mantiene la vitola de ser el pichichi del equipo y, además en Mestalla y contra el Atlético de Madrid se motiva.

El principal aval de Sadiq para ser titular

El primero, la continuidad. Umar Sadiq viene siendo el titular, por lo tanto, lo normal es que hubiera continuidad en el once titular. El delantero, además viene de marcar dos jornadas seguidas: lo hizo ante el Mallorca en Son Moix y contra el Girona repitió. Y, aunque en estos encuentros ha marrado ocasiones claras, está on fire, como dicen los modernos. Sin embargo, el Atlético deja pocos espacios para la contra y eso le puede perjudicar.

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El dato, con todo, es demoledor: el Valencia CF ha sumado puntos en los ocho encuentros en los que ha marcado el delantero Umar Sadiq. Sin ir más lejos, en Son Moix permitió al equipo de Carlos Corberán rescatar un punto y ante el Girona, sumar tres más.

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Las alternativas de "VerdHugo Duro" para ser titular

Hugo Duro no está saliendo de inicio y lleva semanas sin marcar un gol, pero no es menos cierto que es el pichi del equipo con nueve dianas y, sobre todo tiene ante el Atlético de Madrid un feeling especial.

El jugador del Valencia, Hugo Duro, ha marcado cinco goles en ocho encuentros en LaLiga ante el Atlético de Madrid, su cifra más alta ante un mismo rival en la competición (también cinco en 10 partidos ante el Real Madrid), anotando ante los rojiblancos dos de sus cuatro dobletes en la máxima categoría. Es, sin duda, un aval más para el ariete que, además, por su forma de ser, se crece en Mestalla