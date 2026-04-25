Alineaciones confirmadas de Alavés y Mallorca de la jornada 32

Celia Pérez 25 ABR 2026 - 13:00h.

Los onces elegidos por Sánchez Flores y Demichelis

El Big Data predice el final de la lucha por la permanencia: ínfima reserva del Sevilla y seis implicados

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El Alavés y el Mallorca se enfrentan este sábado en el partido correspondiente a la jornada 32 de LALIGA EA Sports que se disputará en el estadio de Mendizorroza. Un partido clave en la zona baja entre dos equipos, separados solo por dos puntos a falta de seis partidos para el final de la temporada.

La tendencia del equipo de Quique Sánchez Flores es preocupante, sobre todo respecto a sus rivales directos. Aunque los albiazules han completado buenos partidos, su trabajo no se ha visto reflejado en la cosecha de puntos.

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El técnico madrileño recupera a Abde Rebbach para el carril izquierdo en un sistema que vuelve a repetir con Nahuel Tenaglia, Víctor Parada y Jonny Otto como centrales. Ángel Pérez se ha apropiado del carril derecho y Antonio Blanco estará en el centro del campo junto a Ibáñez y Aleñá. Toni Martínez y Lucas Boyé son las referencias de un equipo que sólo ha ganado un partido desde el 30 de enero.

XI del Alavés: Sivera; Ángel, Jonny, Tenaglia, Parada, Rebbach; Blanco, Ibáñez, Aleñá; Toni y Lucas Boyé.

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Once de Demichelis para el Alavés-Mallorca

Por su parte, el Mallorca llega en el mejor tramo de rendimiento en la presente campaña al sacar siete de los últimos nueve puntos en casa. Martín Demichelis ha decidido apostar por un centro del campo en el que repiten Sergi Darder, Pablo Torre y Samú Costa, acompañado en esta ocasión de Mascarell en lugar de Morlanes. Arriba, Vedat Muriqi estará acompañado por Virgili.

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Si algo ha caracterizado al equipo balear desde la llegada del argentino Martín Demichelis, ha sido la valentía para ir a por el resultado en todo momento, y, las intenciones mostradas por el entrenador en la previa, demuestran que su plan de partido irá encaminado a ello.

XI del Mallorca: Leo Román; Maffeo, Valjent, David López, Mojica; Mascarell, Samu, Sergi Darder, Pablo Torre; Virgili y Muriqi.