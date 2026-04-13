Rubén Uría alza la voz contra el VAR y los piscinazos de los jugadores: "Fútbol para tramposos"

Saray Calzada 13 ABR 2026 - 18:16h.

Rubén Uría ha sido muy crítico con el VAR esta jornada y también con los jugadores que simulan

ElDesmarket Temporada 1 Programa 22

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Semana a semana, los árbitros están en el ojo del huracán. No hay jornada de LALIGA que no haya jugadas de las que se hable. En esta pasada se celebraba la jornada retro con camisetas míticas de casi todos los equipos. Rubén Uría comentaba en 'ElDesmarket' que lo que también volvió atrás fue el arbitraje porque en algunas ocasiones parecía que no había VAR.

"La jornada retro lo que nos ha traído es que no hubiera VAR. Yo no sé a qué se dedica la gente que está en el VAR. Yo creo que esa jugada de Mbappé es clara, qué decir del penalti que le señalan al Atlético de Madrid contra el Sevilla... Yo no quiero ser duro, pero de verdad, el cometido de la gente que está en el VAR tiene que ser mucho más serio. Hay que analizar todas las jugadas y estar más pendientes", dijo Rubén Uría. Una de las jugadas de las que más está hablando fue la del delantero francés en el área del Girona que recibió un golpe en la cara que le provocó sangre y el colegiado ni fue a verlo al monitor.

Rubén Uría y su crítica a los jugadores por los piscinazos

El periodista no solo criticó la actuación del arbitraje en esta jornada. También aprovechó para señalar a los futbolistas que intentan engañar. "Estoy harto de jugadores profesionales que se tiran en el área y fingen. Los otros días en el partido del Madrid hubo tres jugadas que eran de cartulina amarilla, vergonzosas. En el partido del Atleti, hay dos jugadores del Atlético de Madrid que se tiran a la piscina exactamente igual. En el partido del Barcelona, otros dos", comentó Rubén Uría.

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Para él estas situaciones se deben a los malos arbitrales, de los jugadores que no ayudan e intentan engañar y de los aficionados que no exigen a sus clubes que se sienten para pedir un mejor arbitraje. "No lo exigimos. Solo queremos que no perjudique a nuestro equipo", terminó diciendo.