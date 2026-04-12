Alberto Bravo 12 ABR 2026 - 17:22h.

Giráldez ha rotado tras la la derrota en Friburgo dándole la titularidad a Antañón.

Nacho Vidal, la lucha por la permanencia y el estado del Celta: "Me representa"

Compartir







VigoCelta de Vigo y Real Oviedo han hecho públicos los onces titulares con los que saltarán dentro de una hora al césped del estadio de Balaídos para disputar la jornada 31 de LALIGA EA SPORTS. La lucha por Europa y la permanencia en 90 minutos en la jornada retro donde ambos equipos lucirán camisetas alternativas. Estos son los onces titulares confeccionados por Claudio Giráldez y Guillermo Almada.

Once titular del Celta

El Celta sale con un once titular formado por Andrei Radu; Álvaro Núñez, Joseph Aidoo, Marcos Alonso; Javi Rueda, Andrés Antañón, Matías Vecino, Sergio Carreira; Fer López, Pablo Durán y Williot Swedberg.

Claudio Giráldez, en la rueda de prensa previa al encuentro, advirtió que el Oviedo: "es un equipo bastante fiel a sí mismo, con la idea de ser valiente. Es un equipo capaz de embotellarte con mucho centro-remate y muy buena ubicación para que no le puedan correr".

Sobre el estado anímico del equipo tras perder ante el Friburgo explicó que "llegar a estas alturas de la temporada con los deberes hechos, nos tiene que dar la tranquilidad de disfrutar y centrarnos en lo que tenemos delante, con la máxima ambición, pero sin la responsabilidad o presión que a veces se percibe".

Once titular del Real Oviedo

El Real Oviedo forma con un once titular compuesto por Aarón Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Diego Calvo, Javi López.; Kwasi Sibo, Fonseca, Alberto Reina; Ilyas Chaira, Thiago Fernández y Fede Viñas.

Guillermo Almada, en la rueda de prensa previa al encuentro, apuntó que los jugadores del Celta "están habituados a jugar partidos continuos. Tienen una plantilla numerosa, con gente joven incorporada. Tiene para hacer variantes, con gente que no haya jugado tanto. Es una campaña muy buena, en Europa y en España. Hay que tener mucho cuidado".

De la situación clasificatoria del equipo, colista en Liga, señaló que "Es la realidad que tenemos que vivir. Estas situaciones son normales en el fútbol, en diferentes posiciones en la Liga. Es parte de nuestra profesión. Lo hablamos, lo importante es no olvidarnos de que hacemos algo que nos gusta, es un deporte. Hay que saber administrarse".