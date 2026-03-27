David Torres 27 MAR 2026 - 14:01h.

Hugo Duro

El compromiso de Hugo Duro para jugar en Europa: Sus palabras y los puntos que ha dado

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ValenciaHugo Duro, delantero del Valencia y máximo goleador del equipo con nueve goles, y punta español con más tantos en LALIGA en las tres últimas temporadas, se mostró contento con su momento de forma, pero afirmó que quiere superar la barrera de los trece tantos, su récord anotador que alcanzó en la campaña 2023-24. “Ha habido tramos que he jugado yo, Lucas o Sadiq ("Parece Pelé" dijo en plan de broma). Intento aprovechar al máximo los minutos que tengo, hacer los máximos goles. Estoy contento, pero quiero más", ha dicho Hugo Duro, está en racha y es el primero que habló de Europa.

El punta, en una entrevista con el club valencianista, el jugador madrileño reconoció que se le ponen “los pelos de punta” al leer el dato de que es el delantero español con más goles (33) en Primera División en las tres últimas temporadas pero quiere más.

Además, Hugo Duro ha hecho las siguientes reflexiones:

Dinámica positiva

Después de una victoria en un campo siempre complicado siempre es una semana amucho más feliz, más tranquilo, siempre gusta irte con buenas sensaciones y más sabiendo que viene un parón.

Delantero español con más goles (33) en Primera División a lo largo de las 3 últimas temporadas

Se me ponen los pelos de punta. Vi el dato cuando acabó el partido. Me sorprende, no creía que pudiera llevar más goles que ellos. El dato me llena de alegría, es la recompensa al trabajo también de mis compañeros y de todo el mundo. Soy un jugador muy trabajador pero que necesita también de todo el mundo, de los compañeros. No soy un jugador que yo solo pueda llegar a esas cifras. Tiene un valor muy importante. Con la ayuda de los compañeros ojalá vaya tirando para arriba y sigan saliendo números así.

Decisivo en el área

Rindo mejor cerca del área, cuantos menos toques mejor. La función de regatear, conducir, último pase… la tienen que hacer otros que tienen mucha más capacidad que yo. Por eso siempre que el balón está cerca del área intento estar concentrado, buscar el hueco y aprovecharlo

Sus goles más especiales

El partido más especial fue el del Levante UD. Llevaba varios partidos sin jugar, fue muy bonito y más en un derbi. Me quedo con los goles en los que no estoy jugando y salgo al campo. Al final, es lo que me hace reivindicarme. El día del Deportivo Alavés el penalti, en ese minuto, no me había pasado nunca. Cogí la responsabilidad y fue muy especial.

Competencia y reto hasta el final de temporada

Ha habido tramos que he jugado yo, Lucas o Sadiq. Yo intento aprovechar al máximo los minutos que tengo, hacer los máximos goles. Estoy contento, pero quiero más. Tengo la barrera de los 13 goles. Sé que quedan 9 partidos. Si el equipo está bien y yo estoy bien, creo que puedo superarlo y debe ser mi objetivo personal.

"Tengo la barrera de los 13 goles. Sé que quedan 9 partidos. Si el equipo está bien y yo estoy bien, creo que puedo superarlo y debe ser mi objetivo personal” Valencia CF

Seguir sumando buenos resultados

Lo importante es ayudar al equipo. Pasamos una semana muy mala con la derrota en Oviedo. Es un punto de madurez, de responsabilidad. Tenemos que dar un último empujón. Quedan dos meses, podemos conseguir cosas bonitas. El próximo partido es el del RC Celta, va a ser complicado. El partido de Sevilla debe ser un espejo donde mirarnos, hay que seguir a ese nivel para tirar hacia arriba.

Buen ambiente en el vestuario

El grupo es muy bueno, me llevo bien con todos, me voy de vacaciones con compañeros del equipo. Soy un valenciano más entre mi mujer y los compañeros. Estoy muy contento aquí y cada vez que salgo al campo se me nota.

Su conexión con Valencia y Mestalla

Cada aplauso que me dan, cada vez que me llaman, se me hincha el pecho de alegría. Puede parecer algo normal, pero no me acostumbro a que Mestalla me tenga este cariño. Nunca pensé que iba a estar tanto tiempo en un club tan grande. Fue un sueño venir cedido un año, imagínate estar aquí cinco años. He sido, soy y seguramente seré el más feliz de estar aquí. Disfruto como nadie de este club, de la ciudad, del fútbol, de Mestalla… Y ver la felicidad en mí y en mi familia no tiene precio.