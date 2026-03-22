Entre el objetivo de la temporada y las palabras de Tebas sobre el Valencia CF: ¿Guantazo de realidad?

Javier Tebas cierra filas con la gestión de Peter Lim en el Valencia: "Tiene un proyecto a largo plazo"

Javier Tebas siempre levanta ampollas cuando habla de un Valencia CF que debe acabar en Europa

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El Valencia CF celebró su cumpleaños entristecido, como viene siendo habitual en los últimos tiempos y antes de recuperar mínimamente la sonrisa en Sevilla, dónde jugó el mejor partido de la temporada y ganó, tuvo que soportar una semana convulsa, con dudas y altibajos emocionales que son propios al deporte rey. El triunfo le hace irse al parón de selecciones soñando con Europa cuando hace siete días quería quemar (Y quemó) Valencia CF con las Fallas. ¿El objetivo de la temporada? Corberán no lo dice, su "partido a partido" de Simeone no vale para muchos, pero Guido se apunta al "paso a paso" y ya veremos. ¿Mi opinión? Este Valencia debe luchar por Europa y lograr ser uno de los ocho mejores. Depende de sí mismo. No hay excusas después de lo visto en Sevilla

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Las palabras de Tebas

Son cosas de este maravilloso deporte. Por eso, para este servidor, tiene más carga de profundidad lo que sucedió antes, el miércoles, día en que Javier Tebas, presidente de LALIGA, sacó pecho por su competición y volvió a hablar de Peter Lim, el Valencia CF, el futuro a largo plazo, el Nou Mestalla... Sus palabras, como casi siempre, fueron absolutamente contrarias a muchas de las corrientes de opinión que circulan por Valencia y, sobre todo, opuestas al deseo generalizado de la afición valencianista (Como quedó demostrado en Fallas) . Su comparecencia antes de la Nit del Foc fue, de nuevo, una mascletá. No sé si fue un guantazo de realidad o una provocación, porque uno ya no sabe qué pensar con el presidente de la patronal, siempre dado a entrar en todas las polémicas.

Básicamente Tebas dijo que mantiene contacto con Peter Lim; que ve un proyecto sólido con el Nou Mestalla, que cree que para el club no sería una catástrofe económica bajar a Segunda y, lo que más duele, enciende e irrita, que no tiene la sensación de que se vaya a ir a corto plazo: "Con Peter Lim mantengo algún contacto, lo que vengo diciendo es que tiene un proyecto medio-largo plazo y lo está demostrando, tanto en la implicación de la familia como con el tema del estadio". Sin duda, una losa para aquellos que vaticinaron que el Valencia CF está en venta o que el final de Lim está cerca, aunque por desgracia no sea así.

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La puntilla: el Nou Mestalla le mola

La puntilla fue cuando defendió un Nou Mestalla: "El Valencia va a tener un estadio cinco estrellas, de primer nivel, que nadie esperaba que lo pudiese tener", contraviniendo la opinión de aquellos que consideran que no es así o de los que, si los hay, criticaron en su día que estuvieran paradas las obras y ahora no quieren irse de Mestalla. En este punto les admito que estoy de acuerdo con Tebas y confío en que el estadio estará a la altura del club (gustos estéticos al margen) y que puede ser la salvación económica del club y social. Porque, no me bajo del burro, el debate de quedarse en Mestalla debió hacerse hace 20 años y sigo pensando que, con el Nou Mestalla acabado, el Valencia CF ganará más, podrá invertir más en su equipo y puede ser la puerta de salida de Peter Lim. Entiendo, y respeto, claro está, a aquellos que no piensan como yo. Feliz semana y feliz cumpleaños Valencia CF, por cierto.

David Torres

Delegado de ElDesmarque en Valencia

dtorres@eldesmarque.com