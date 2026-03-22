Valverde respira tras ganar al Betis en San Mamés: "Si no anulan su segundo gol se nos cae el cielo"

El Athletic ha jugado su primer partido desde el anuncio del adiós de Ernesto Valverde

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BilbaoEl Athletic Club de un Ernesto Valverde que acaba de iniciar este domingo su gira de despedida del Rock and Roll como si fuera los Rolling Stones, ha ganado frente al Real Betis de Manuel Pellegrini que ha caído en Bilbao justo antes de irse al nuevo parón de selecciones de los famosos 4 porteros de Luis de la Fuente.

Vamos a ver lo que opinan nuestros analistas del duelo de la jornada 29 de LALIGA en San Mamés que terminaba con un marcador de (2-1) con el gol de Dani Vivian y el de un renacido Oihan Sancet.

Borja Conde

Victoria importantísima del Athletic. Y muy sufrida por el el mal del doctor Jeckyll y Mr Hyde. Un Athletic que salió dispuesto a dominar, a generar y tuvo unos buenos minutos iniciales, intentando percutir por banda derecha, con Iñaki Williams cabalgando al espacio como antaño, lanzado por un Oihan Sancet que volvió a recordar a aquel magnifico jugador que vimos en temporadas pasadas.

Pero no acertamos en las ocasiones y empezamos a buscar la combinación por dentro, y no estábamos siendo precisos, aunque el Betis apenas pasaba del centro del campo con un gran Rego, que abortaba casi todas las salidas de los verdiblancos, muy bien respaldado detrás por Vivian y Laporte. Seguimos buscando el pase corto y la circulación alrededor del área sin éxito, hasta que Vivian decidió que ya era suficiente y se atrevió con un disparo cruzado desde fuera al incorporarse al ataque que sorprendió al portero rival.

Por fin alguien intentaba percutir desde el borde del área, con una gran recompensa. Esa inercia positiva nos llevó a otra arrancada de Williams que se internó por banda dando un pase atrás que remachó a gol Sancet. El línea señaló fuera de juego, pero el VAR corrigió la injusticia. Nos fuimos al descanso con un 2-0 y un dominio muy tranquilizador.

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Pero todo cambió tras el descanso, con los cambios que incorporó Pellegrini que hicieron al Betis dominador y un Athletic desfondado a verlas venir, con un Valverde incapaz de entender lo que estaba pasando, dando entrada a Jauregizar, Unai Gómez y Vesga, siendo la aportación de estos dos últimos muy escasa, sin control ni balón, sino más caos y llegadas del Betis. En una falta donde el lanzador colocó el balón donde le convino para el lanzamiento ante la permisividad del árbitro, empataron los béticos.

Y llevaron el susto dos minutos después, con otro gol que fue anulado por el VAR, con un Athletic noqueado y desbordado, sobre todo por banda derecha, donde Iñaki ya no podía ayudar desde el minuto 50 y Lekue era sobrepasado una y otra vez. El repaso táctico del míster chileno a Valverde fue importante, ya que los visitantes se hicieron dominadores del juego y del balón.

Apenas pudo reaccionar Txingurri, superado con los cambios y el caos que se generó, cambiando los jugadores a saltar al campo en pleno apogeo de dominio rival. Solo la postrera incorporación de Navarro y Serrano, que entendieron lo que demandaba el partido, haciéndose profundos por banda, aguantando el balón y estirando al equipo para no sufrir atrás.

3 puntos que saben a gloria para esta recta final donde la obligación del club es aspirar a ir arriba, por presupuesto y sobre todo, por un mínimo de decoro, para despedir a Ernesto Valverde.

Potxolo Artaburuak

Pues parece que Ernesto ha quitado presión al equipo con el anuncio de su marcha, y equipo nos ha brindado una victoria de esas que se dicen balsámicas, que sin ser un gran partido, sí se ha visto un Athletic, sobre todo en la primera mitad, más reconocible con más intensidad, duelos superados, más toque de balón... en definitiva, con más ganas.

Cierto es que el Athletic se ha encontrado un Betis bastante plano hasta los cambios hechos para la segunda parte, que le han dado algo más de mordiente al equipo verdiblanco, para lucimiento de un soberbio Unai Simón, pero en cambio, los surrealistas cambios de Valverde han descolocado al equipo, provocando el susto del golazo de Pablo Fornals que ha metido la angustia en el cuerpo a toda la parroquia zurigorri durante los lentos minutos finales, hasta que el 'trencilla' ha pitado el final.

Se ha visto un mejor Athletic, pero con los baches endémicos durante la segunda parte, tan perjudiciales para el equipo, que en esta ocasión no han resultado fatales.

Carmelo Rodrigo

Importantísima victoria rojiblanca en La Catedral frente a uno de los gallos de la Liga. Por los puntos, obviamente, pero también por la forma en que se ha producido, siendo durante muchos minutos un equipo fiable y reconocible con respecto a temporadas anteriores, y permitiéndose delicatessen combinativas como la que ha dado lugar al segundo gol. Solamente unos pocos minutos de desbarajuste han estado a un tris de desbaratar el esfuerzo colectivo, pero al final el marcador ha hecho justicia.

Una gozada volver a ver a jugadores como Williams, Vivian o Sancet, regresar al fútbol de calidad que tan felices nos hizo tiempo atrás. Cada vez queda menos para abrochar la temporada, y este sería el camino para devolver la ilusión y esperanza a la paciente hinchada zurigorri.

Raúl Guerrero

Victoria fundamental para el Athletic ante un Betis que no compareció en la primera mitad pero en la segunda parte pudo incluso llevarse los tres puntos. Buen inicio de los rojiblancos que en los primeros cuarenta y cinco minutos parecían sentenciar el partido con los goles de Vivian y Sancet pero se complicó la vida tras el descanso cuando el Betis se enteró que estaban jugando un partido de fútbol.

Fornals con un golazo de falta directa ponía el 2-1 definitivo y el miedo en las gradas. Vamos a quedarnos con lo bueno, los tres puntos vitales ante uno de los gallos de arriba, queda menos para que esto acabe y analicemos en profundidad la agónica temporada rojiblanca. Lo de los cambios ya lo dejamos para otra ocasión. Ahora, un parón que esperemos nos venga bien para acabar la temporada dignamente.

Borja Osorio

3 puntos que enganchan al Athletic a Europa en un partido que en el primer tiempo el Betis no ha comparecido, el equipo andaluz ha venido a andar y a dar todos los pases al pie y el Athletic sin mucho esfuerzo se ha puesto 2 a cero con goles de Vivian y de Sancet.

En la reanudación el Betis ha dado un pase adelante y el Athletic fruto de unos cambios incomprensibles de Valverde se ha echado atrás y ha vuelto a su versión calamitosa de esta temporada. Fornals de un golazo de falta ha recortado distancias y seguido se ha anulado un gol a Bakambu por fuera de juego.

No ha tenido mucha historia este encuentro en el que lo más importante son los 3 puntos. Mucho debe de mejorar este equipo que no da seguridad de nada, aunque Europa está a la vista, las sensaciones son de que el equipo va con el gancho, sin juego interior y sin remate.

Mikel Bizar

Que hayamos terminado este partido pidiendo la hora es para hacérnoslo mirar. Tras un primer tiempo de ensueño ante todo hay que decirlo, un flojísimo Betis nos hacía incluso pensar en que el Athletic había vuelto. Sin Jauregizar y con un Sancet que parecía el de antaño, el Athletic mandaba e incluso tenía pinta de golear. Enfrente, como he dicho, un Betis sin tensión, desdibujado y que hacía agua en todas las líneas.

Quizás les pesase el partido del jueves. En definitiva, nos han regalado el primer tiempo. El segundo, el Athletic salía relajado y el Betis sin excesivo esfuerzo, a verlas venir, los cambios de Pellegrini surgían efecto. Un golazo de falta les metía en el partido y nos entraba el canguelo. Empataban un minuto después, que el VAR anulaba bien por fuera de juego.

Los cambios de Valverde no solo no funcionaban, sino que empeoraban al equipo y el Betis, ponía una marcha más. Solo Robert Navarro que sustituía a un horrible Berenguer, conseguía mantener la posesión. Y colorín colorado. Nos quedamos con los tres puntos y con poco más. Tras un primer tiempo engañoso, que visto lo visto, pareció más un demérito de ellos que mérito nuestro.

Gorka Bizar

Una buena primera parte del Athletic, donde pudimos reconocer un poco al equipo del año pasado, con dos buenas asistencias de Iñaki a Dani Vivían y a Oihan Sancet ponían al once de Valverde por delante en el marcador y en buena disposición para llevarse el partido.

Pero los cambios que realizó Pellegrini tras el descanso nos mostraron la versión del Betis que está en quinta posición en liga, y con el gol de Fornals y el ,menos mal, anulado gol de Bakambu nos metía el miedo en el cuerpo. Los cambios realizados por Txingurri tampoco ayudaron a que pasara lo contrario.

Casi se pierden los valiosísimos puntos por una malísima gestión de la segunda parte. Incomprensible. Todos deseando saber ya quién se va a hacer cargo del banquillo la próxima temporada.