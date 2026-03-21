Análisis
Notas y uno por uno del Girona ante el Osasuna con un Gazzaniga sobresaliente y muchos suspensos
Gazzaniga salvó a los suyos de una derrota mucho peor
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Partido para olvidar del Girona en Navarra. Los de Míchel Sánchez apenas aparecieron ante Osasuna y se complican las cosas en la lucha por los puestos de descenso. Un gran Víctor Muñoz demostró una vez más su nivel y el resultado no fue peor gracias a las intervenciones de Gazzaniga.
Notas de los jugadores del Girona
- Paulo Gazzaniga (8): Fue el mejor de los suyos. Sostuvo a su equipo en la primera mitad con cuatro paradas que desesperaron a sus rivales.
- Hugo Rincón (4): Frenar a Víctor Muñoz fue un trabajo duro para el lateral del Girona. Aunque lo intentó de todas las formas, quedó retratado en muchas ocasiones por la velocidad del extremo de Osasuna.
- Vitor Reis (4): Es el defensor con mejor posicionamiento del equipo. Tuvo que estar atento en todo momento a las ayudas contra Víctor Muñoz.
- Daley Blind (4): Patoso en la salida de balón y superado en todo momento a la hora de defender a Budimir.
- Arnau Martínez (5): Le tocó pelear con Rubén García e incluso con Víctor Muñoz cuando caía por su banda. Estuvo muy serio en todo momento y demostró ser el líder de la defensa de su equipo.
- Fran Beltrán (4): Corrió detrás de la pelota en todo momento y dejó a sus compañeros el trabajo de organizar. Tuvo muchos problemas a su espalda.
- Axel Witsel (5): El belga es vital para los de Míchel Sánchez. Aunque su trabajo parece que no se ve, es el pilar del centro del campo.
- Ounahi (6): Apareció entre líneas y no la dejó de pedir. Generó ocasiones, filtró pases y fue el mejor de un equipo en el que se encontró muy solo.
- Roca (4): Desaparecido en muchos tramos del partido, tan sólo dejó una ocasión al comienzo de la segunda mitad. Fue el primer cambio de los de Míchel.
- Tsygankov (5): El desequilibrio del ucraniano quedó opacado con su trabajo defensivo. Aunque no aportó en ataque, se dejó todo en el campo a la hora de ayudar a su lateral.
- Vanat (5): El delantero apenas recibió balones en ataque y tan sólo pudo pelearse con los defensores navarros. Un futbolista diferencial, que no tuvo su día.
Suplentes del Girona
- Echeverri (6): Su salida al campo dio un nuevo aire a su equipo, aunque a punto estuvo de marcharse por lesión.
- Álex Moreno (5): No aportó nada con su entrada al campo.
- Iván Martín (/):
- Abel Ruiz (/):
- Thomas Lemar (/):