Notas y uno por uno del Girona ante el Osasuna con un Gazzaniga sobresaliente y muchos suspensos

Gazzaniga salvó a los suyos de una derrota mucho peor

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Partido para olvidar del Girona en Navarra. Los de Míchel Sánchez apenas aparecieron ante Osasuna y se complican las cosas en la lucha por los puestos de descenso. Un gran Víctor Muñoz demostró una vez más su nivel y el resultado no fue peor gracias a las intervenciones de Gazzaniga.

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Notas de los jugadores del Girona

Paulo Gazzaniga (8) : Fue el mejor de los suyos. Sostuvo a su equipo en la primera mitad con cuatro paradas que desesperaron a sus rivales.

: Fue el mejor de los suyos. Sostuvo a su equipo en la primera mitad con cuatro paradas que desesperaron a sus rivales. Hugo Rincón (4) : Frenar a Víctor Muñoz fue un trabajo duro para el lateral del Girona. Aunque lo intentó de todas las formas, quedó retratado en muchas ocasiones por la velocidad del extremo de Osasuna.

: Frenar a Víctor Muñoz fue un trabajo duro para el lateral del Girona. Aunque lo intentó de todas las formas, quedó retratado en muchas ocasiones por la velocidad del extremo de Osasuna. Vitor Reis (4) : Es el defensor con mejor posicionamiento del equipo. Tuvo que estar atento en todo momento a las ayudas contra Víctor Muñoz.

: Es el defensor con mejor posicionamiento del equipo. Tuvo que estar atento en todo momento a las ayudas contra Víctor Muñoz. Daley Blind (4) : Patoso en la salida de balón y superado en todo momento a la hora de defender a Budimir.

: Patoso en la salida de balón y superado en todo momento a la hora de defender a Budimir. Arnau Martínez (5) : Le tocó pelear con Rubén García e incluso con Víctor Muñoz cuando caía por su banda. Estuvo muy serio en todo momento y demostró ser el líder de la defensa de su equipo.

: Le tocó pelear con Rubén García e incluso con Víctor Muñoz cuando caía por su banda. Estuvo muy serio en todo momento y demostró ser el líder de la defensa de su equipo. Fran Beltrán (4) : Corrió detrás de la pelota en todo momento y dejó a sus compañeros el trabajo de organizar. Tuvo muchos problemas a su espalda.

: Corrió detrás de la pelota en todo momento y dejó a sus compañeros el trabajo de organizar. Tuvo muchos problemas a su espalda. Axel Witsel (5) : El belga es vital para los de Míchel Sánchez. Aunque su trabajo parece que no se ve, es el pilar del centro del campo.

: El belga es vital para los de Míchel Sánchez. Aunque su trabajo parece que no se ve, es el pilar del centro del campo. Ounahi (6) : Apareció entre líneas y no la dejó de pedir. Generó ocasiones, filtró pases y fue el mejor de un equipo en el que se encontró muy solo.

: Apareció entre líneas y no la dejó de pedir. Generó ocasiones, filtró pases y fue el mejor de un equipo en el que se encontró muy solo. Roca (4) : Desaparecido en muchos tramos del partido, tan sólo dejó una ocasión al comienzo de la segunda mitad. Fue el primer cambio de los de Míchel.

: Desaparecido en muchos tramos del partido, tan sólo dejó una ocasión al comienzo de la segunda mitad. Fue el primer cambio de los de Míchel. Tsygankov (5) : El desequilibrio del ucraniano quedó opacado con su trabajo defensivo. Aunque no aportó en ataque, se dejó todo en el campo a la hora de ayudar a su lateral.

: El desequilibrio del ucraniano quedó opacado con su trabajo defensivo. Aunque no aportó en ataque, se dejó todo en el campo a la hora de ayudar a su lateral. Vanat (5): El delantero apenas recibió balones en ataque y tan sólo pudo pelearse con los defensores navarros. Un futbolista diferencial, que no tuvo su día.

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