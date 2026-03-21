Celia Pérez 21 MAR 2026 - 19:07h.

El técnico perico analiza la derrota perica ante el Getafe

El uno por uno y notas del Espanyol ante el Getafe dando la cara pese al resultado

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El Espanyol ha caído este sábado ante el Getafe en un nuevo duelo que alarga la racha negativa del cuadro perico y que no ha estado exento de la polémica arbitral. El propio Manolo González pilló un tremendo enfado durante el partido, aunque tras él, ha querido rebajar un poco la tensión. No ha querido cargar contra el colegiado, pero no entiende las decisiones que se están tomando como la de la mano no pitada de Diego Rico, en las declaraciones posteriores en .

Derrota: "Yo creo que hemos generado juego a un equipo que es difícil generarle ocasiones. Creo que lo único que hemos hecho mal son las únicas ocasiones de goles, están mal defendidas. Hemos tenido para el 2-2, pero al final no ha podido ser".

Polémica arbitral: "No tiene mucha explicación. No voy a entrar más en tema arbitral. No me lleva a ningún lado, ni ayuda al equipo. A partir de ahí lo ha visto todo el mundo. La mano de Carlos Romero en Elche es mano y hoy no. Ya está".

Qué buscaba con los cambios: "Estábamos llegando con situaciones clara de centros. Hemos rematado varias. Sabíamos que ahí estaba el partido, por eso hemos metido dos delanteros. Para tenerlas más controladas. El equipo ha hecho todo para ganar y no ha podido ser".

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Fiel a una idea: "Al final el juego está ahí. El fútbol se define en detalles. El balón parado lo hemos defendido mal y nos ha condenado. El equipo ha generado situaciones y fútbol. Hay que controlar esos detalles que nos ha penalizado".