Joaquín Anduro 21 MAR 2026 - 17:24h.

Así salen Luís Castro y Guillermo Almada

Guillermo Almada responde a las bajas del Oviedo, el Ramadán y un cambio de esquema: "Semana que viene"

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Tras el Elche-Mallorca, llega una nueva final por la salvación en la jornada 29 de LALIGA EA Sports con el duelo en el Ciutat de València entre el Levante y el Real Oviedo. Los dos últimos de la clasificación se enfrentan en un encuentro en el que tanto Luís Castro como Guillermo Almada ya tienen alineaciones confirmadas.

En el Levante, Luís Castro sigue con las bajas de los lesionados Roger Brugué, este último hasta final de temporada, y de Carlos Álvarez y Unai Elgezabal, que podrían regresar tras el parón. A ellos se les ha sumado Matías Moreno después de haber visto en Vallecas el pasado lunes su quinta tarjeta amarilla de la temporada, obligándole a cumplir ciclo este sábado.

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En defensa, Alan Matturro será el encargado de acompañar a Dela en el eje de la zaga en una defensa sin más cambios. Sí los hay por delante ya que Olasagasti regresa a la formación tras ausentarse del choque en el barrio madrileño adelantando la posición de Iker Losada y mandando a Iván Romero al banquillo.

En el Real Oviedo, Guillermo Almada llega con las ausencias de hasta cinco lesionados en la plantilla carbayona. Leander Dendoncker, Lucas Ahijado, Thiago Borbas, Ovie Ejaria y Luka Ilic, cuando empezaba a ganar protagonismo, no estarán disponibles en Orriols.

Con Thiago Fernández y Fonseca ya asentados como titulares, el único cambio en la alineación es obligado por la lesión ya mencionada de Ilic. Ilyas Chaira le ha ganado la partida a Hassan y será el que ocupe un puesto en el once titular después de haber acabado ya el Ramadán.

Alineaciones confirmadas del Levante-Real Oviedo

XI del Levante: Mathew Ryan; Jeremy Toljan, Adrián Dela, Alan Matturro, Manu Sánchez; Oriol Rey, Jon Ander Olasagasti, Víctor García, Iker Losada, Kareem Tundé; Carlos Espí.

XI del Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Eric Bailly, David Costas, Javi López; Kwasi Sibo, Nicolás Fonseca, Thiago Fernández, Ilyas Chaira; Alberto Reina, Fede Viñas.