Alineaciones confirmadas de Elche y Mallorca de la jornada 29

Celia Pérez 21 MAR 2026 - 13:11h.

Los onces elegidos por Sarabia y Demichelis

Martín Demichelis ya traduce su trabajo en resultados: invicto y fuera del descenso

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El Elche y el Mallorca se enfrentan este sábado en el partido correspondiente a la jornada 29 de LALIGA EA Sports que se disputará en el Martínez Valero. Ambos pelean por tres puntos claves en la lucha por la permanencia en Primera, en un encuentro en el que el equipo ilicitano intentará romper su mala dinámica ante un rival directo, revitalizado desde la llegada de Demichelis.

Eder Sarabia con las bajas del lateral Héctor Fort, en la recta final de la recuperación de su lesión en el hombro, y de John Chetauya, que sigue acusando molestias musculares. En el once, el técnico ilicitano introduce algunos cambios en su alineación, sin renunciar al estilo de juego, para adaptarse a las características del conjunto balear.

En ataque, en vez de Martim Neto y André Silva, el último con problemas físicos que no le han permitido ejercitarse durante la última semana con normalidad, Sarabia ha decidido apostar por un Álvaro Rodríguez y Rafa Mir.

XI del Elche: Dituro; Tete Morente, Chust, Affengruber, Bigas, Germán Valera; Aguado, Febas, Diang; Álvaro Rodríguez, y Rafa Mir.

Por su parte, Demichelis introduce cambios en la línea defensiva por la sanción por acumulación de tarjetas de Johan Mojica, confirmando que será Antonio el que acompañará a los habituales Raíllo y Valjent en el eje de la zaga. Algunos cambios más como la entrada de Luvumbo en un once donde de nuevo Muriqi será el encargado de comandar un ataque acompañado de Mateo Joseph.

XI del Mallorca: Leo Román; Antonio Sánchez, Valjent, Raíllo, Lato; Mascarell, Samu Costa, Pablo Torre; Mateo Joseph, Luvumbo y Muriqi.