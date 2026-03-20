Posibles alineaciones del Elche - Mallorca para la jornada 29 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque Madrid, 20 MAR 2026 - 05:23h.

Elche - Mallorca, las posibles alineaciones del partido de la jornada 29 de LALIGA EA Sports

El Mallorca remonta con polémica ante el Espanyol y sale del descenso

Compartir







El Elche CF recibe al RCD Mallorca en el Estadio Manuel Martínez Valero en la que será la jornada 29 de LA LIGA EA Sports. El encuentro se disputará el sábado 21 de marzo a las 14.00 y enfrenta dos rivales directos en la lucha por la permanencia. El Elche viene de perder por 4 goles a 1 frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu y está 18º con 26 puntos, a dos del Deportivo Alavés que es el equipo que marca la salvación. El Mallorca viene de ganar 2-1 al RCD Espanyol en el primer triunfo de Martín Demichelis como entrenador del conjunto de las Islas Baleares. Samú Costa fue el protagonista ya que marcó el gol de la victoria en el minuto 88 del encuentro. El equipo bermellón está 16º con 28 puntos, dos por encima del descenso.

Posible alineación del Elche CF

El Elche CF salió goleado del Santiago Bernabéu en el partido de la jornada pasada frente al Real Madrid. El encuentro acabó 4 a 1 e hizo que el conjunto ilicitano, tras la victoria del Mallorca frente al Espanyol y el punto que sacó el Deportivo Alavés contra el Villarreal, cayera a los puestos de descenso. Eder Sarabia no podrá contar con Héctor Fort, que sigue recuperándose de una lesión en el hombro y tampoco con John Chetauya, que sigue con molestias después de no jugar en los últimos 4 partidos. El entrenador vasco tendrá que decidir entre Pedro Bigas y Leo Pétrot para el puesto de central izquierdo y entre Martim Neto y Diangana para la mediapunta. En la delantera, Rafa Mir y Álvaro Rodríguez se disputan ser el acompañante de André Da Silva, pero los tres atacantes tienen las mismas opciones de jugar. Cepeda, titular la jornada pasada, podría entrar en el once por uno de ellos.

Posible once del Elche CF frente al Mallorca:

Portero: Dituro

Defensas: Valera, Bigas/Pétrot, Affengruber, Chust, Sangaré

Centrocampistas: Martim Neto/Diangana, Aguado, Febas

Delanteros: André Da Silva, Rafa Mir/Álvaro Rodríguez

Posible alineación del RCD Mallorca

El RCD Mallorca ganó por 2 goles a 1 al RCD Espanyol en Son Moix con goles de Pablo Torre y Samú Costa. La victoria frente al conjunto catalán supone el primer triunfo de Martín Demichelis como entrenador del equipo bermellón. El técnico argentino debutó con un empate a 2 fuera de casa contra el Osasuna hace dos jornadas y en la pasada consiguió los 3 puntos que sacaban al Mallorca de los puestos de descenso. Demichelis ha encontrado un once tipo que parece que no va a sufrir cambios para el partido contra el Elche. Pablo Torre, Mateo Joseph y Manu Morlanes han sido los grandes beneficiados de la llegada del entrenador cordobés. Johan Mojica será baja por ver la quinta amarilla frente al Espanyol y Takuma Asano y Jan Salas lo serán por lesión. Abdon Prats, Marash Kumbulla, Javi Llabrés y Lucas Bergstrom son duda por molestias musculares.

Posible once del Mallorca frente al Elche:

Portero: Leo Román

Defensas: Lato, Raíllo, Valjent, Maffeo

Centrocampistas: Morlanes, Samú Costa, Mascarell. Pablo Torre

Delanteros: Muriqi, Mateo Joseph