Andrea Esteban 21 MAR 2026 - 00:23h.

El equipo suma 58 puntos y pelea por la Champions

El vacile de Ortiz Arias a Marcelino con 'amenaza' de tarjeta en el Villarreal - Real Sociedad

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Hay entrenadores que pasan… y otros que dejan huella. Y luego está Marcelino García Toral, que directamente está escribiendo historia en el Villarreal CF a ritmo de récord. La victoria ante la Real Sociedad no fue solo tres puntos más. Fue la número 100 del técnico asturiano en Primera con el submarino amarillo. Una cifra redonda que confirma algo que ya es evidente: Marcelino es, de largo, el entrenador más determinante en la historia reciente del club.

Y lo está haciendo con un equipo que ya no mira a Europa… sino directamente a la Champions.

100 victorias y unos números “astronómicos”

El Villarreal no solo gana. Convence, domina y compite con una regularidad que asusta. “Para sumar 58 puntos tienes que hacer muchos partidos buenos. No es casualidad”, explicó Marcelino tras el partido, orgulloso del rendimiento de los suyos. Y no es para menos: su equipo no solo superó a uno de los conjuntos más en forma, sino que lo hizo con autoridad.

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El propio técnico lo dejó claro: “El resultado ha sido corto para todo el caudal ofensivo que hemos generado. Pudimos golear”.

Pero más allá del partido, lo que impacta es la distancia con sus rivales directos:

14 puntos al Betis

17 al Celta

20 a la Real

“Me parecen unos números astronómicos”, reconoció. Con 58 puntos y el equipo instalado en la zona alta, el Villarreal ha dado “un paso importante” en la pelea por la Champions. Y lo ha hecho con una identidad clara: intensidad, orden y ambición.

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Gerard, Pau Navarro y un equipo que cree

Si hay nombres propios, Marcelino no dudó en señalarlos. Uno es Gerard Moreno, al que definió como “determinante”: “No tenemos otro futbolista de sus características. Nos da continuidad y hace disfrutar a todos”.

Otro es la gran sorpresa: Pau Navarro, consolidado en defensa: “No miro el carnet de identidad. Se lo ha ganado. Está dando un rendimiento buenísimo”.

Y también hubo espacio para Alberto Moleiro, al que quiso liberar de presión: “Se autoexige demasiado. Es muy joven y hoy ha hecho un partido buenísimo”.

Pero por encima de nombres, hay una idea colectiva. Una mentalidad que Marcelino quiere mantener hasta el final: “Iremos partido a partido. Ojalá repitamos esta mentalidad ganadora”.