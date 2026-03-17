Pepe Jiménez Sevilla, 17 MAR 2026 - 22:11h.

Juan Carlos Garrido expone por qué Manuel Pellegrini es el entrenador idóneo para el Betis: "Ni el 0,5"

Juan Carlos Garrido analiza su etapa en el Betis durante una extensa entrevista

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Corrían otros tiempos, el Betis trabajaba "por la permanencia" y en el banquillo aparecían otros nombres. Uno de ellos fue Juan Carlos Garrido, exentrenador bético que ahora, desde la distancia, recuerda su paso por el Benito Villamarín: "Muchos me dicen que me equivoqué, que no debería haber ido".

En una extensa e interesante entrevista concedida a OffSiders, el exentrenador del Betis, entre otros muchos temas, recordó su paso por el Benito Villamarín admitiendo "muchos errores".

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En un breve espacio de la entrevista, Garrido recuerda que "llegué a casa desde Bélgica y al poco tiempo me llamó el Betis. Fui en el peor momento posible".

"Mucha gente me dice que no debería haber ido, pero no: al Betis hay que ir siempre, sea cual sea la situación. Tengo el orgullo de decir que he entrenado al Betis", continúa argumentando el técnico antes de reconocer que fue "muy mal". "Con muchos fallos por mi parte y con algunos que no eran de mi parte e imposibles de solucionar", añadió.

Garrido intentó fichar a Rubén Castro... para el Brujas

Entre historia e historia, Garrido recuerda que cuando llegó a la plantilla "había jugadores que conocía" e incluso reconoce que intentó fichar a Rubén Castro para el Brujas.

"Le quise fichar, tengo incluso algunos correos con el presidente del Brujas pidiendo su fichaje", reconoce antes de lamentar que nunca pudo cerrar esa operación.

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Garrido apenas dirigió al Betis diez encuentros, en los que solo pudo gnar dos encuentros, ambos en Copa del Rey (ante el Lleida y ante el Athletic Club). En LALIGA, donde dejó claro que el objetivo era "la permanencia", perdió todo excepto una cita ante el Valladolid (0-0). Acabó siendo cesado tras caer 0-5 ante el Real Madrid.