08 MAR 2026

Renzo Saravia se estrena en la lista

Cara y cruz con Saravia y Lucas Beltrán, que ya asoma por Paterna

Carlos Corberán ha concentrado a su equipo esta mañana para el partido Valencia - Alavés que se disputará esta noche en Mestalla. En la convocatoria no hay sorpresas pues el técnico ya anunció este sábado cuál iba a ser la principal novedad. "A la última convocatoria se incorporará Renzo Saravia. Lucas Beltrán sigue fuera de la lista por molestias en el tendón rotuliano"

Y es que, para el partido, Corberán no podrá contar con los lesionados Mouctar Diakhaby, Dimitri Foulquier, ambos dados de baja en la competición, José Copete y Julen Agirrezabala. Tampoco estará disponible el delantero argentino Lucas Beltrán, que arrastra unas molestias en el tendón rotuliano que le harán perderse su tercer partido consecutivo. No está clara la fecha de vuelta. "Es difícil responder, lamentablemente no puedo tener todavía una fecha porque depende de la tolerancia al dolor del jugador. Cuando un tendón rotuliano se irrita es muy doloroso, le impide al jugador arrancar, frenar y acciones explosivas. Está con un tratamiento para tratar de ayudar a soportar la carga. Ya está en campo, no con el grupo, y ojalá su evolución sea positiva y podamos contar con él la semana que viene.

De esta forma, la gran novedad es que Carlos Corberán contará por primera vez con el lateral derecho Renzo Saravia, que ha seguido un plan de entrenamiento personalizado a modo de mini pretemporada exprés para alcanzar el ritmo competitivo. Completa la lista con canteranos.

Convocatoria del Valencia CF ante el Deportivo Alavés

El Valencia CF se alojará en el hotel habitual cerca de Mestalla dónde comerá y descansará hasta el momento en el que se dirigirá al estadio de Mestalla.

Estos son los jugadores que se han concentrado finalmente y que podrán participar este domingo en el choque correspondiente a la Jornada 26 de LALIGA.

Porteros: Stole Dimitrievski y Cristian Rivero

Defensas: ⁠Thierry, Eray Cömert, César Tárrega, Unai Núñez, José Luis Gayà, Jesús Vázquez y Renzo Saravia

Centrocampistas: Danjuma, ⁠Javi Guerra, Pepelu, Filip Ugrinic, André Almeida, Santamaría y Guido Rodríguez

Delanteros: Diego López, Largie Ramazani, Luis Rioja, Hugo Duro, Raba, Umar Sadiq

Se lleva del filial: Vicent Abril y David Otorbi

Bajas por sanción: No hay

Bajas por lesión: Agirrezabala, Foulquier, Lucas Beltrán, Diakhaby, Agirrezabala y Copete

Descartes técnicos: No hay