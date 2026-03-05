David Torres 05 MAR 2026 - 16:59h.

El calendario de marzo y abril del Valencia para salir de LALIGA que no quiso jugar

“El fútbol siempre nos presenta retos, tenemos que estar preparados para poder superarlos”

Compartir







ValenciaA pesar de que el Valencia CF ha mejorado sus resultados en la segunda vuelta, Carlos Corberán sigue cuestionado porque el equipo sigue flirteando con los puestos de descenso. El técnico, en la semana en la que puede dar carpetazo a los temores ganando al Deportivo Alavés, ha aprovechado para dar una charla magistral a los cerca de 60 técnicos que están participando esta semana en la III VCF Academy Coaches Convention que reúne a entrenadores de distintos países donde el Valencia CF desarrolla sus VCF Academy Programs. Técnicos llegados de México, Canadá, Lituania, Hungría, Italia, Malta, Grecia, Chipre, Serbia o Arabia Saudí pudieron escuchar al entrenador con Carlos Corberán que se interesó por su trabajo en sus respectivos países, les agradeció su presencia en la Ciutat Esportiva del Valencia CF y les animó a seguir en su proceso formativo para poder afrontar los retos que presenta el fútbol.

El mensaje de Carlos Corberán

“El fútbol siempre nos presenta retos, tenemos que estar preparados para poder superarlos” ese mensaje directo trasladó el entrenador del Valencia CF, Carlos Corberán, quizá pensando en su propia figura y en el primer equipo que, aunque se aleja de la parte baja de la tabla está lejos del puesto que debería ocupar si se atendiera, por ejemplo, al límite de coste de plantilla.

El encuentro con Carlos Corberán, que finalizó con una gran foto de familia en el Antonio Puchades, ha dado continuidad a unas intensas sesiones formativas que desde el pasado lunes están realizado los 60 técnicos que forman parte de los VCF Academy Programs. En estas sesiones teóricas y prácticas sobre campo los participantes en la convención divididos en tres niveles formativos, han tenido también opción de formular directamente sus cuestiones más específicas a los cuerpos técnicos del VCF Juvenil B y del VCF Juvenil A, así como participar en distintas sesiones con las áreas de Metodología, Identidad, Análisis, Preparación Física, Captación o Gestión del Talento.