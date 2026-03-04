David Torres 04 MAR 2026 - 18:43h.

El valencianismo se enamora del argentino y desea que amplíe su contrato

Guido Rodríguez, la mano que mece la cuna en el Valencia CF: el plan renove ya está en marcha

Compartir







La estrategia del valencianismo para "enamorar" a Guido Rodríguez y que este desee ampliar su contrato con el conjunto de Mestalla más allá de junio no necesita demasiado esfuerzo. Su partido ante Osasuna demostró su categoría como futbolista y que es el pivote en torno al cual Carlos Corberán puede montar a su equipo. No sólo rinde (los datos están ahí), además hace mejores a sus compañeros. Esa estrategia vivió hoy un nuevo capítulo.

El exjugador argentino del Valencia Darío Felman, cuyo tanto en el partido de ida de la Supercopa de 1980 fue clave para darle el título al club de Mestalla, y que se quedó a vivir en nuestra ciudad, ha sido el penúltimo en rendirse a sus encantos. El club, en plena fase de "dar cariño a Guido", le llamaba a la radio oficial y Felman elogiaba a su compatriota. “Es un jugador con experiencia, un campeón del mundo que si ha elegido estar aquí es porque va a ser el “maestro” de este equipo por su experiencia, por el respeto que le va a dar al vestuario de enseñarle a los jóvenes lo que es el fútbol, no solo correr detrás del balón”.

PUEDE INTERESARTE Sin debate en la portería, Stole Dimitrievski presenta sus credenciales para activar su nuevo contrato

Darío Felman, Guido Rodríguez y el Mundial

Darío, argentino como él, sabe lo que significa en su país estar en la Albiceleste, de ahí que lo señale como una de las claves de su rendimiento presente. “Tiene en el camino el Mundial, es un jugador espectacular, ya lo demostró en el Real Betis. Es un jugador con mucha personalidad y capacidad futbolística. Le da orden, mando, personalidad al equipo y liderazgo. El Valencia CF necesita este tipo de jugadores”.

PUEDE INTERESARTE Lucas Beltrán sigue sin entrenarse: continúa la psicosis con las rodillas en el Valencia CF

"Le da orden, mando, personalidad al equipo y liderazgo. El Valencia CF necesita este tipo de jugadores”. Valencia CF

Que Guido se sienta querido

En la fase de dar cariño a Guido para que el Valencia CF pueda firmarlo más allá de junio, el propio Valencia destacaba el papel de Guido como complemento de Javi Guerra. Felman después reivindicaba esta idea. “En el fútbol son pequeñas sociedades. Él se siente bien. Ese es el Javi Guerra que queremos todos y con Guido va a aprender mucho”.

En su entrevista, Felman también habló de las ventajas de Guido de forma interna. “Le va a dar mucha ayuda a la plantilla: orden, hablar en el vestuario… muchas cosas que van a hacer mejorar al equipo."

El que fuera delantero a caballo de los años 70 y 80 acabó con un guiño a los otros compatriotas que tiene en el vestuario. De Lucas Beltrán dijo que "tiene un gran sacrificio, de esos delanteros “molestos” para los defensas. Tiene velocidad, intuición. Le aporta muchas cosas” y de Reno Saravia explicó que “que haya jugado en Brasil durante mucho tiempo es que ha tenido un nivel espectacular. Si lo consigue aquí, te va a aportar mucho al equipo. Es un jugador con experiencia”