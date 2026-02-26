David Torres 26 FEB 2026 - 13:01h.

Acaba contrato en junio, pero su recuperación está generando dudas

El Valencia CF negocia ya la renovación de Thierry

ValenciaEl defensa del Valencia CF, Thierry Rendall, ya suma 152 encuentros oficiales con el conjunto valencianista tras disputar los últimos minutos ante el Villarreal CF en el Estadio de la Cerámica. El futbolista portugués llegó al Valencia CF en el verano de 2019, procedente del Sporting CP. Su primer partido oficial con el conjunto valencianista fue el 25 de septiembre en el Camp de Mestalla frente al Getafe CF y su primer gol con el Club fue en enero de 2021 en la Copa del Rey ante el Yeclano Deportivo. A partir de ese momento, ha acumulado, entre todas las competiciones (LALIGA, Copa del Rey y Supercopa de España), 7 partidos en la temporada 19-20, 32 en la 20-21, 22 en la 21-22, 28 en la 22-23, 35 en la 23-24, 11 en la 24-25 y 17 en la actual campaña.

Preocupa el presente de Thierry

Thierry Rendall comenzó la temporada lesionado y recuperándose de una grave lesión de rodilla. está generando dudas. El 27 de octubre de 2024, Thierry se lesionó en el minuto 52 del encuentro que el Valencia disputó en el estadio del Getafe al sufrir la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda. el 4 de noviembre fue operado en el hospital Sao Francisco de Oporto. Reapareció en septiembre de 2025 y, aunque aquella lesión es pasado, durante la campaña ha tenido algunos problemas musculares. En especial en enero, cuando se perdió casi un mes de competición.

Ahora, con la lesión de Dimitri Foulquier, el Valencia CF necesitaba una lateral derecho que apuntalara la situación de un Thierry que lleva sin completar un partido desde diciembre, y de ahí que llegara Renzo Saravia.

El futuro del lateral es una incógnita

Además, Thierry acaba contrato en verano. Ya podría firmar libre con cualquier equipo. En ese sentido, el Valencia CF, tal y como confirmó Ron Gourlay en sala de prensa, negocia la renovación de Thierry Rendall. Thierry Rendall, por su parte, y como avanzó en verano ElDesmarque, quiere renovar su contrato porque su prioridad es seguir en el Valencia. Será una cuestión económica también, porque el Valencia CF, preocupado por el estado físico de Foulquier y Thierry, ojea el mercado en busca de laterales derechos. Por eso ya tocó a Álvaro Núñez.