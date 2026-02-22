Pepe Jiménez Sevilla, 22 FEB 2026 - 13:38h.

El uno por uno del Betis ante el Rayo Vallecano: notas insuficientes en La Cartuja

Rodrigo Riquelme firmó una segunda mitad insuficiente ante el Rayo Vallecano

Fueron muchos jugadores los que, posiblemente, no estuvieron al nivel esperado ante el Rayo Vallecano, pero hubo un nombre que destacó por encima del resto. Puede ser por su potencial, por su precio o simplemente por lo que prometía, pero la cita de Rodrigo Riquelme ante los de Íñigo Pérez demuestra que el ex del Atlético de Madrid continúa sin arrancar.

Apuesta, de las fuertes, el pasado verano, Rodrigo Riquelme llegaba a Sevilla con el ánimo de confirmar lo que mostró un día en Girona, los destellos que dejó en el Metropolitano y borrar las dudas que podían existir a su alrededor.

Sin embargo, el ex del Atlético de Madrid nunca ha llegado a asentarse en el equipo de Manuel Pellegrini y ni los pequeños brotes verdes que mostró a finales del pasado año le han permitido ganarse la confianza de un público que, poco a poco, empieza a dudar de su figura.

Ante el Rayo Vallecano, Manuel Pellegrini apostó por él para dar dinamismo al centro del campo, para recuperar esa energía que Fidalgo había perdido con el paso de los minutos, pero el mediapunta poco pudo aportar a la tarea.

Cierto es que el dominio del Rayo Vallecano, por momentos, era total, pero el ex del Atleti entró, precisamente, para evitar este dominio, para, con su velocidad e inteligencia, amenazar con algún contragolpe a los de Íñigo Pérez, pero lo prometido quedó en nada con el paso de los minutos.

El desánimo existente con su figura tras el encuentro, todo sea dicho, no es nuevo y es por ello que, obviando algunos detalles que sí ha dejado, parece que el nombre de Rodrigo Riquelme es uno de los que más interrogantes acumula a su alrededor. De momento, el chico no arranca, pero en el club esperan que en este importante tramo final, la gran apuesta del verano ofrezca una versión convincente.