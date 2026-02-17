David Torres 17 FEB 2026 - 18:01h.

LALIGA denuncia el cántico "Pepelu es una rata" y el botellazo a Cömert

El jugador demostró su señorío y estar por encima de todo

Valencia“Se sabía que en el partido la rivalidad se iba a expresar por un lado lo que supone la propia rivalidad de los clubes y por otro, el hecho de que Pepelu era un jugador que estuvo en el Levante UD. Sabíamos que esos momentos existirían. El jugador era consciente. Son momentos de tanta tensión que te ayudan a crecer como jugador”, explicaba Carlos Corberán tras la victoria de su equipo en el derbi que estuvo marcado por la polémica al final y por el señalamiento constante a Pepelu, que volvía por primera vez al Ciutat.

Pepelu, insultado desde el principio

Los aficionados del Levante UD recibieron al futbolista del Valencia José Luis García Pepelu, formado en las categorías inferiores del conjunto ‘granota’, con gritos de “Pepelu es una rata” y con billetes con su cara en su regreso al Ciutat de València. El jugador vivió un calvario durante todo el partido.

Si en el recibimiento fueron cánticos y billetes, acompañados del lema ‘Pepelu judas’, comenzaron en los adelaños del campo del Levante con la llegada del autobús del Valencia, estos se repitieron una vez saltó el conjunto de Mestalla al césped para calentar. Durante todo el choque

Sirva como ejemplo que LALIGA informaba hoy de que en siete ocasiones, algunas antes del inicio del encuentro, se cantó 'Pepelu es una rata', un lema que según recoge se lanzó principalmente desde dos sectores pero que se coreó desde otras partes de la grada.

Pepelu, que fue titular en su regreso por primera vez al Ciutat, llegó al Valencia durante el verano del 2023, cuando el Levante perdió ante el Deportivo Alavés la final por el ascenso a la Liga EA Sports y después de haber renovado hasta el 30 de junio de 2032.

Así vivió los goles Pepelu: señorío

Como se puede apreciar en el vídeo siguiente que ha compartido el Valencia CF el jugador no celebró ninguno de los dos goles (a partir del minuto 6). S

Fue una muestra más del señorío con el que vivió el derbi en el Ciutat que despidió a Pepelu con esta sonora pitada.

Algunas leyendas del Valencia CF como Cañizares defendía al centrocampista