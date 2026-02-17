María Trigo Sevilla, 17 FEB 2026 - 18:28h.

ElDesmarque charla con su padre para involucrarnos de pleno en el beticismo de su familia

A sus 7 años, el pequeño ya ha acompañado al equipo en multitud de desplazamientos

Compartir







El fútbol te regala momentos maravillosos tengas la edad que tengas, aunque todo se magnifica más cuando se trata de niños. Es el caso de Guillermo, que vivió hace unos días en Mallorca un momento que jamás olvidará. Este joven de Arahal (Sevilla) estuvo viendo desde las gradas de Son Moix el triunfo de su Real Betis ante el cuadro balear y, tras el mismo, se llevó un regalo que guardará para siempre.

Álvaro Fidalgo se acercó a la grada y le entregó la camiseta con la que disputó el partido. Un detallazo del último fichaje del Betis que hizo que el pequeño de siete años no aguantara la emoción y se pusiera a llorar sin consuelo. ElDesmarque se ha puesto en contacto con su padre, Guillermo Gil, para conocer más a fondo la historia de esta familia bética.

PUEDE INTERESARTE Cómo hacer que tu camiseta del Betis huela a azahar

Guillermo y su mujer, Dolores, son dos grandes aficionados al Real Betis y así se lo transmitieron al pequeño Guille desde que nació. Socios y siempre fieles en el Benito Villamarín (y ahora a La Cartuja), también son una familia muy viajera que no duda en acompañar al club de sus amores en multitud de desplazamientos. Que estuvieran en Mallorca no es casualidad, pues este es el octavo viaje en el que acompañaron a su equipo esta temporada.

En su corta edad, este pequeño sevillano ya ha estado en los siguientes estadios: Nuevo Mirandilla, Martínez Valero, Ciutat de Valencia, Butarque, Coliseum, Nuevo Zorilla, Mestalla (tres veces), Metropolitano (dos veces), Santiago Bernabeu, Montjuic, La Nueva Condomina, Olímpico de Roma y en la final de la Conference League que el Betis jugó en Breslavia.

PUEDE INTERESARTE El compromiso de Cucho Hernández con el Betis un año después

Todos estos viajes son muy especiales para la familia, pues viven la experiencia completa de conocer la ciudad en cuestión y la de alojarse en el hotel de concentración en el que se queda el equipo. Esa circunstancia y tantos viajes han provocado que ya los jugadores lo identifiquen como lo que es: su pequeño gran fan que no para de animarlos. "Guille lo flipa", nos cuesta su padre.

Otro regalo muy especial

Además, en su último cumpleaños, Guille recibió otra sorpresa que jamás olvidará: una camiseta de Héctor Bellerín dedicada y con las firmas de toda la plantilla del Betis. "¡Muchísimas felicidades, Guille! De parte de tu amigo Héctor y el resto del equipo. ¡Viva el Betis!", se puede leer en una equipación que también guarada con muchísimo cariño.

La reacción de otros béticos a la emoción de Guille

La publicación de Guillermo en X se ha llenado de mensajes cargados de emoción y beticismo por la tierna reacción de su hijo así como por el gesto de Álvaro Fidalgo. Aquí recogemos algunos mensajes que la familia Gil está recibiendo:

"Grande el Maguito, haciendo feliz a un niño que no olvidará ese día en su vida". "Jolin, que se me ha metido algo en el ojo". "Enormes". "Bendita locura, bendita pasión". "Fidalgo ha entendido de qué va esto. No tenía ninguna obligación pero sí tenía al alcance de la mano hacer feliz a un niño. Esas lágrimas de alegría son lo más. Que lo disfrute el pequeño". "Pero que bonito que es el fútbol, me cago en la madre que parió. A disfrutar de esa camiseta".