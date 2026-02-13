Miguel Casado 13 FEB 2026 - 20:51h.

La 'guía' del encuentro que se jugará en Leganés entre Rayo y Atleti

Posibles alineaciones del Rayo Vallecano - Atlético de Madrid para la jornada 24 de LALIGA EA Sports

El Rayo Vallecano jugará el domingo contra el Atlético de Madrid en el Estadio de Butarque. Después de muchos días de polémica e incertidumbre, LALIGA decidió el jueves que no el césped del Estadio de Vallecas no estaba en condiciones de albergar un partido de fútbol, como es lógico. Y en una más de Martín Presa y su gestión en Vallecas, el equipo se irá hasta Leganés para recibir a los del Cholo.

Entre la afición rayista se ha promovido el no asistir al recinto del sur de la Comunidad de Madrid a modo de protesta. Pero habrá seguidores que sí asistirán a animar a los jugadores y presenciar el duelo frente al tercer clasificado de la competición.

Según las informaciones que han ido desvelando los periodistas especializados en la actualidad del conjunto del barrio madrileño, hay cuatro sedes clave de cara al partido del domingo.

La primera, obvia: el Estadio de Vallecas. Allí debería jugarse a partir de las 16:15 del 15 de febrero el choque, pero por los motivos que todos conocemos y se han ido viendo esta semana, no será posible.

Pese a los intentos de cuidar el terreno de juego -incluso con herramientas cedidas por el Real Valladolid-, no han llegado a tiempo y Vallecas no verá a los de Simeone esta temporada.

La segunda sede, la Ciudad Deportiva Fernando Santos de la Parra, en Getafe. Allí entrenará el sábado el conjunto de Íñigo Pérez, en la protocolaria sesión previa al día de partido.

Las instalaciones de entrenamiento del Rayo tampoco están en condiciones para un equipo de Primera División. Bueno, ni para uno de LALIGA ni para nadie, porque los campos donde entrena la cantera franjirroja están también para verlos.

Pero esa ciudad deportiva, precisamente, es la tercera sede. Y es que pese a jugar en Butarque, los hinchas del Rayo que quieran ir hasta Leganés a ver a los suyos, tendrán que ir a retirar allí las entradas. Por supuesto, nada online, todo presencial el Día de San Valentín entre las 10 y las 23 horas.

"El Club asignará a cada abonado una localidad concreta para asistir al encuentro. Para retirar su entrada, cada abonado deberá presentar su abono y su documento de identidad. En caso de recoger la localidad de otro abonado será necesaria autorización expresa del titular del abono y fotocopia del documento de identidad y del abono. Por indicación de la Policía, el domingo no se podrán entregar entradas", añadía el club en un comunicado.

Y por último, otro emplazamiento obvio: el Estadio de Butarque, que albergará después de tantas vueltas y vueltas el Rayo Vallecano - Atlético de Madrid de la jornada 24 de LALIGA.