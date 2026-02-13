Posibles alineaciones del Rayo Vallecano - Atlético de Madrid para la jornada 24 de LALIGA EA Sports

Redacción ElDesmarque 13 FEB 2026 - 06:23h.

Rayo Vallecano - Atlético de Madrid, las posibles alineaciones del partido de la jornada 24 de LALIGA EA Sports

El debate interno por la final de Copa y el papel del Betis: dos fechas con horarios distintos

Compartir







El Rayo Vallecano tiene por delante uno de los partidos más complicados de la competición. Recibirá al Atlético de Madrid en la jornada 24 de LALIGA EA Sports, tras haber suspendido el último encuentro liguero en casa contra el Real Oviedo por el estado del campo debido a las fuertes lluvias madrileñas. Será un derbi de la capital de lo más interesante ya que ambos necesitan volver a la senda de la victoria cuanto antes. Los locales quieren salir de los puestos de descenso, tras caer en el Santiago Bernabéu por 2-1 con mucha polémica. Y los rojiblancos vienen de perder contra el Betis en casa, algo que nadie había logrado hasta la fecha. El partido se jugará el próximo domingo 15 de febrero de 2026 a las 16:15 (hora española).

Posible alineación del Rayo Vallecano

El Rayo Vallecano de Íñigo Pérez sigue peleando en una posición que jamás imaginarían sus aficionados al comienzo de dicha competición. La ilusión es máxima cuando toca jugar en Europa, pero esa misma se pierde cada fin de semana cuando es el turno de centrarse en LALIGA. Inmersos en polémicas con la directiva, el equipo de la franja luchará en este derbi con la intención de salir de los puestos más temidos. Íñigo no podrá contar ni con Pathé Ciss por la roja directa señalada ante el Real Madrid, ni con Pep Chavarría por doble amarilla en el Santiago Bernabéu.

Portero: Batalla

Defensas: Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe/Mendy, Espino

Centrocampistas: Unai López/Pedro Díaz, Isi, Valentín

Delanteros: Álvaro García, De Frutos, Akhomach

Posible alineación del Atlético de Madrid

El Atlético de Madrid, dirigido por el Cholo Simeone, se encuentra actualmente en la tercera posición de LALIGA con 45 puntos, empatado con el Villarreal, a doce del Real Madrid y a trece del líder, el FC Barcelona. Con la última derrota liguera frente al Betis, la competición doméstica parece tarea imposible para los madrileños. A pesar de ello, quedan muchas jornadas y ahora tienen más cosas que perder que ganar. No pueden desprenderse de esa tercera posición de la tabla si quieren seguir luchando por cosas grandes, como por ejemplo entrar el año que viene en la Supercopa de España. Este partido lo jugarán sin Pablo Barrios, lesionado ante el equipo sevillista en la Copa del Rey. Se prevé que Cardoso empiece en el once titular.

Portero: Oblak

Defensas: Llorente, Pubill, Hancko, Ruggeri

Centrocampistas: Barrios, Cardoso/Koke, Baena, Giuliano

Delanteros: Sorloth, Álvarez