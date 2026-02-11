Basilio García Sevilla, 11 FEB 2026 - 21:04h.

Al marroquí se le espera la próxima semana por la Ciudad Deportiva Luis del Sol

Sofyan Amrabat volverá a Sevilla la próxima semana con su futuro en juego

Compartir







En el Real Betis Balompié ya están preparados para que Sofyan Amrabat regrese a su disciplina. Al centrocampista marroquí se le espera ya la próxima semana, para que aborde el tramo final de su recuperación en la Ciudad Deportiva Luis del Sol.

Hace ya más de dos meses que Amrabat abandonó Sevilla, primero para ser valorado y tratado por los médicos de Marruecos ante la inminente Copa Africana de Naciones y, tras el torneo en el que la anfitriona fue subcampeona, viajó directamente hacia Países Bajos para ser sometido a una artroscopia. Todo, por la tremenda patada involuntaria que propinó a Isco Alarcón a finales de noviembre y que mantiene, casi tres meses después, a los dos jugadores en el dique seco.

El centrocampista cedido por el Fenerbahçe fue intervenido hace ya dos semanas en Amsterdam, y el primer tramo de la recuperación lo está completando en el país en el que nació. Este miércoles, el jugador ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que se le ve realizando ejercicios.

Lo más llamativo, además de que se le ve en buen tono físico, es que los realiza con una calzona del Manchester United, equipo en el que militó en la temporada 2023/24, cedido por parte de la Fiorentina. En Heliópolis ya le están esperando para que vuelva a vestir la ropa técnica del Betis muchas semanas después.

PUEDE INTERESARTE Sofyan Amrabat ya ha sido operado en Amsterdam: el parte médico y tiempo de recuperación

El futuro de Amrabat

No está nada claro qué va a suceder con Amrabat una vez que acabe la temporada. El jugador sigue perteneciendo al Fenerbahçe, al que regresará el 30 de junio y con el que tiene contrato hasta 2028. Sin embargo, desde África, según ÁfricaFoot, empiezan a creer que el Betis no ejecutará compra alguna y apuntan al supuesto interés del Villarreal de cara a la próxima temporada.

PUEDE INTERESARTE Isco y Amrabat, dos meses después de la jugada más desafortunada que se recuerda en el Betis

Aún parece pronto para hablar de lo que ocurrirá en verano, más cuando en el Betis estaban encantados con él hace algunas semanas, pero sí parece evidente que los próximos meses acabarán por justificar los movimientos que le esperan a Sofyan Amrabat en el próximo verano. Volver a Turquía parece una opción con mucha fuerza, pero en Sevilla, seguro, aún se debatirá y conversará mucho sobre esta posible operación para el próximo mercado veraniego.