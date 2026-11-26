Redacción ElDesmarque 26 NOV 2026 - 11:29h.

El alemán critica que los problemas de salud de su compañero se hayan tratado públicamente

El Bayern de Múnich se interesa por un Campeón del Mundo del Barça por si se va Musiala u Olise

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Nuevo capítulo en la polémica que rodea a Jamal Musiala en el Bayern de Múnich. Joshua Kimmich ha alzado la voz tras la derrota del conjunto bávaro ante el Lille en Champions League, mostrando su disconformidad con la forma en la que el club ha gestionado públicamente los problemas de salud de su compañero.

Sus declaraciones llegan después de que ciertos directivos del club muniqués abriesen el debate sobre las condiciones económicas del contrato del centrocampista. Ante la polémica generada, el Bayern emitió este miércoles un comunicado junto a los representantes del futbolista, en el que reafirmó su apoyo al alemán y situó su salud como máxima prioridad.

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Pese a reconocer que tampoco es una situación sencilla para el club, el internacional alemán recordó el complicado camino que ha atravesado Musiala durante los dos últimos años. Desde convertirse en uno de los jugadores más destacados de la Eurocopa y renovar su contrato, hasta a encadenar diferentes lesiones que le han impedido tener continuidad en el terreno de juego.

Las palabras de Kimmich en defensa de Musiala

"Lo que no entiendo es la forma en la que se está comunicando públicamente. Nunca se debe permitir que sea el jugador el que cargue con las consecuencias", comentó Kimmich tras el encuentro en unas declaraciones recogidas por Sky Sport Alemania. "Por supuesto el club está por encima de nosotros como jugadores, pero no está por encima de la persona", añadía, calificando lo sucedido de completamente incomprensible.

El capitán germano reconoció haber trasladado también su malestar internamente y considera que estas cuestiones deberían tratarse a puerta cerrada, con Musiala o con su representante. Además, quiso poner en valor el esfuerzo diario de su compañero, asegurando que sus problemas nada tienen que ver con una falta de profesionalidad.

"Espero que sienta que todos estamos al cien por cien a su lado, tanto el equipo como los dirigentes del club", sentenció. Unas palabras con las que Kimmich ha querido arropar al joven talento en uno de los momentos más delicados de su carrera deportiva.